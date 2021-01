Освобождая человека от собственности, или Когда на Земле не останется государств…

Клаус Шваб и Карл Маркс

Сегодня в ряду агитирующих за новый «инклюзивный» капитализм, кроме Клауса Шваба с его книгой «Ковид-19: Великая перезагрузка» (2020), можно видеть идеолога-глобалиста Жака Аттали, наследника английского престола принца Чарльза, бизнес-леди Линн Форрестер де Ротшильд и других представителей «глобальной элиты».

Как известно, уничтожение частной собственности является ключевым положением коммунистической доктрины, провозглашённой в 1840-х годах Марксом и Энгельсом. Клаус Шваб, судя по некоторым его замечаниям, тоже относится к частной собственности критически; он даёт понять, что нынешняя частная собственность себя изжила и не соответствует уровню развития науки и техники.

В «Четвёртой промышленной революции» (2016) Шваб с удовлетворением писал о том, что люди добровольно отказываются от своих архаичных привычек, порождённых сложившимся представлением о частной собственности. Мол, пользоваться предметом (вещью) может лишь тот, кто является собственником, а это неправильно. В век цифровизации появляется возможность повышать «коэффициент полезного использования» предмета, вещь можно передавать в пользование другим людям. В ряде стран возникли анклавы так называемой экономики совместного пользования, иногда еще называемой экономикой по требованию.

Не будем сейчас останавливаться на той путанице, которую устраивает Шваб, сознательно смешивая понятия собственности и пользования. Отметим только, что экономика совместного пользования сегодня уже не является экзотикой и в России. Так или иначе это связано с цифровой экономикой. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций и ТИАР-Центра, совокупный объём основных отраслей совместного потребления в России по итогам 2018 года превысил 500 миллиардов рублей. Основной вклад в этот объём вносят C2C-продажи (около 370 миллиардов), онлайн-биржи фрилансеров (около 98 миллиардов), сервисы совместных поездок (карпулинг) и каршеринг (совокупно около 27 миллиардов), а также краткосрочная аренда жилья (около 10 миллиардов рублей). По сравнению с 2017 годом рынок в целом вырос на 30 %.

Надо сказать, что на сайте Всемирного экономического форума (Давос), основателем и руководителем которого является Клаус Шваб, «экономика совместного пользования» активно пропагандируется. Заметный резонанс, например, вызвала публикация Иды Аукен, экологической активистки из Дании, министра окружающей среды в 2011-2014 гг. Эта дама предлагает модель создания мира без частной жизни (и частной собственности) к 2030 году: покупки и владение устареют, всё, что когда-то было продуктом, теперь станет «сервисом». Люди будут иметь свободный доступ к транспорту, жилью, еде «и всему тому, что нам нужно в повседневной жизни». Поскольку эти вещи станут бесплатными, «в конечном итоге для нас не имеет смысла владеть многим». В домах не будет частной собственности, и никто не будет платить арендную плату, «потому что кто-то другой использует наше свободное пространство, когда оно нам не нужно»...

Только что это: коммунизм, о котором писали Маркс и Энгельс, или «дивный новый мир» по Олдосу Хаксли? Ограничимся пока вопросом и вернёмся к Швабу.

Швейцарский профессор полагает, что модель «совместного пользования» можно применить и к сфере производства. Дескать, можно и бизнесом заниматься, создавать новую стоимость, не имея материальных активов (собственности). Мол, можно осуществлять предпринимательскую деятельность, арендуя все необходимые средства производства, а за собой оставлять цифровое управление факторами производства и реализацией готового продукта: «Экономика по требованию ставит фундаментальный вопрос: что является более ценным – владение платформой или базовым активом?»

Хорошо. Часть собственников «освободятся» от частной собственности на «базовые активы» (на языке Маркса – будут экспроприированы) и сосредоточатся исключительно на цифровой стороне своей деятельности. Однако за рамками рассуждений Клауса Шваба остается вопрос: в чьей собственности окажутся эти самые базовые активы, кто будет ими распоряжаться? Или Шваб рассчитывает, что данный вопрос можно затемнить настолько, что он вообще не возникнет?

Впрочем, завеса приоткрывается: основная часть всей собственности («базовых активов») должна сосредоточиться в руках очень узкой группы людей: «По данным, представленным в отчёте Credit Suisse «Благосостояние в мире в 2015 году», половина всех активов по всему миру в настоящее время контролируется всего 1% богатейших представителей человечества, в то время как «нижняя по уровню доходов половина населения мира в совокупности владеет менее чем одним процентом мирового богатства». В руках этого процента и будет происходить сосредоточение той собственности, которая всё ещё находится в руках других людей и государства.

В книге «Ковид-19: Великая перезагрузка» вопрос о формах собственности при «инклюзивном капитализме» Шваб затрагивает лишь лёгким касанием: «Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную форму, у нас появятся совершенно новые виды собственности, помимо частной и государственной. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага». Вообще, раньше такие обещания называли сказками.

И хотя Шваб рассказывает, что «инклюзивный капитализм» – это капитализм всех заинтересованных сторон, понимаешь, что лишь в руках немногих ТНК, которые останутся в мире после «великой перезагрузки», и будет находиться всё – промышленные мощности, объекты экономической инфраструктуры, земля, природные ресурсы.

Произойдет экспроприация остатков собственности, которая пока находится в руках физических лиц. Лишение граждан крох собственности (жилья, земли, транспортных средств и т. п.) должно обеспечить потерю ими остатков их экономической независимости. То же самое относится к собственности (базовым активам) малого и среднего бизнеса.

«Пандемия» и вызванный ею локдаун, отмечает Клаус Шваб, способствуют «великой перезагрузке»: малый и средний бизнес банкротится, его собственность (активы) переходит к крупнейшим корпорациям и банкам. Это так называемая зачистка экономики.

«Зачистка» происходит и в секторе домашних хозяйств. Кстати, американские демократы, окружающие Джо Байдена, предлагают новому главе государства следующее. Большинство американских домохозяйств накопили гигантские долги перед государством. Надо простить им их долги, но при этом они должны расстаться со своим имуществом и начать жизнь «с чистого листа». Где должна начаться «новая жизнь» – на лавке в парке, в приюте или тюрьме – не уточняется.

Плюс к этому планируется постепенно ликвидировать государственную собственность и передать её в руки «глобальной элиты». В 2018 году нашумело интервью Кэтрин Остин Фиттс The Rape of Russia: could it happen here? (Изнасилование России: возможно ли это здесь?). «Изнасилованием» России автор назвала приватизацию 1990-х годов. Такое же ограбление, или «изнасилование», готовится в отношении Америки.

Что в итоге? Попробуем досказать за Шваба. Владельцами и собственниками всех средств производства в мире станут крупнейшие корпорации. Их уже нельзя будет назвать «транснациональными», ибо не останется национальных государств и национальных границ. Материальные активы, связанные с потреблением, станут собственностью узкой группы. Вспоминается фраза из романа Джорджа Оруэлла «1984»: «Так называемая «ликвидация частной собственности», имевшая место в середине века, на самом деле означала концентрацию собственности в руках более узкого круга лиц».

И в заключение о том, почему Клауса Шваба нелепо сравнивать с Карлом Марксом. У последнего отказ от частной собственности предполагает «экспроприацию экспроприаторов» силами диктатуры пролетариата. У профессора Шваба современные экспроприаторы (крупнейшие ТНК) завершают экспроприацию остатков имущества граждан, малого и среднего бизнеса, государства силами диктатуры «глобальной элиты». Шваб – это анти-Маркс.