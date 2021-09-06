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Освободившийся из тюрьмы сын Каддафи сбежал в Турцию

06 сентября 2021, 11:20  •  160 • Политика
Фото: Hamza Turkia / Xinhua / www.globallookpress.com
Наследник убитого лидера переживает за свою безопасность
Десять лет назад кровавая расправа над главой Ливии Муаммаром Каддафи поразила все мировое пространство. После этого ненавистники свергнутого главнокомандующего развернули настоящую охоту за его родственниками. Недавно выяснилось, что сын Каддафи Саади  смог выйти из тюрьмы.
Противники ливийского лидера начали преследовать Саади сразу после свержения и убийства его родителя. Некоторое время наследнику замученного главнокомандующего удавалось скрываться на территории Нигера. Однако в 2014-м году его выдали новым властям Ливии. После этого политика упекли в столичную тюрьму в Триполи.
Как разузнали журналисты издания Libya Observer, на днях Саади Каддафи позволили покинуть тюремную камеру, период его заключения подошел к концу.
Стоит отметить, что сын покойного ливийского лидера тут же воспользовался ситуацией и сбежал из родной страны. Каддафи-младший отправился в турецкое государство, передает RT.
К слову, по мнению двоюродного брата убитого главы государства, простые ливийцы давно раскаялись в том, что допустили 10 лет назад кровавый переворот. Ахмед Каддаф ад-Дам убежден, что сейчас в государстве все происходит под бдительным контролем и в интересах зарубежных стран. Уровень жизни простых жителей серьезно упал.
Стоит отметить, что череда переворотов на мировой арене не прекращается. Сейчас международное сообщество наблюдает за развитием событий в Афганистане. Недавно опытный эксперт Сергей Демиденко поделился своим мнением по поводу того, чем для нашей страны обернется признание террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ).

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