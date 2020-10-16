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Освободиться от диктата американских платёжных систем Visa и MasterCard

16 октября 2020, 20:00  •  151 • В мире
Европейская платёжная инициатива – вызов Соединённым Штатам
В июле Европейский центральный банк (ЕЦБ) официально объявил о проекте «Европейская платёжная инициатива» (The European Payments Initiative, EPI). Кулуарные разговоры по этому поводу шли с прошлого года, но тогда проект называли по-другому: «Инициатива создания панъевропейской платежной системы» (Pan-European Payment System Initiative, PEPSI). В подготовку были вовлечены около 20 европейских банков, преимущественно французских плюс немецкий Deutsche Bank.
Проект EPI имеет цель создать общеевропейскую систему розничных платежей с целью освободиться от диктата американских платёжных систем Visa и MasterCard, которые стали монополистами в прошлом веке.
По данным Retail Banking Research, в прошлом году в мире обращалось 2,2 млрд карт Visa и 1,9 млрд карт MasterCard. Плюс к этому менее крупные американские системы – Diners Club (107 млн карт) и American Express (70 млн карт). Соперничать с ними тяжело. Правда, на арену вышла китайская корпорация Union Pay, которая выпустила более пяти миллиардов карт (это превышает общее количество банковских карт американского происхождения), но карты Union Pay в основном обслуживают Китай и соседние азиатские страны. А американские карты Visa и MasterCard давно стали глобальными, практически полностью захватив европейский рынок розничных платежей. В 2016 году их доля в общем количестве банковских карт, обращающихся на рынке Европы, составила 86%, в прошлом году – 90%. Многие европейские карты не выдерживали конкуренции с Visa и MasterCard и умирали; большинство европейских карт имеет такой системный недостаток, как ограниченность действия в рамках страны, где карта создана.
Европейцев не очень волновала «карточная» зависимость от США, пока в Белый дом не пришёл Дональд Трамп, обостривший отношения не только с Россией, Китаем, Ираном, Венесуэлой, но и с Европой. Уже немало случаев, когда Вашингтон заносил в чёрные списки европейские компании, нарушавшие американские санкции в отношении России, Венесуэлы, Ирана. Дело дошло до того, что Трамп стал угрожать введением санкций против Испании, которую заподозрил в нарушении санкций США против Венесуэлы.
Европейцы пытаются выйти из-под американских санкций создавая специальную (альтернативную СВИФТ) систему платежей с Ираном – INSTEX, а Вашингтон с момента возвращения Крыма в состав России стал составлять чёрные списки российских банков, работающих в Крыму или осуществляющих операции с банками, действующими в Крыму. Американский Минфин требует, чтобы американские корпорации Visa и MasterCard отключали соответствующие российские банки от своих систем. Первые карточные санкции были предприняты Вашингтоном против банков «Россия» и «СМП» весной 2014 года. Реакцией России стало создание своей карты «Мир»: первые карты были выпущены в 2015 году. Эта карта наращивает влияние на рынке розничных платёжных операций, но позиции американских Visa и MasterCard остаются очень прочными.
Сегодня карта «Мир» уже не чисто российская, на основе международных соглашений она используется в государствах ближнего зарубежья РФ, в Турции. Ведутся переговоры об использовании карты «Мир» во Вьетнаме, Таиланде, Китае, Болгарии, но в Европу карта «Мир» прийти не может. Это было бы слишком дерзким вызовом в адрес Вашингтона.
Итак, Европа два-три года назад поняла, что следует заранее подготовиться к худшему варианту развития событий (блокировке американских карт на территории ЕС) и приступить к созданию своей универсальной карты, обслуживающей всё европейское пространство. Некоторые эксперты полагают, что на Европу повлиял пример России, создавшей свою платёжную карту, которая потихоньку отжимает на рынке позиции американских карт и даже выходит за границы РФ, превращаясь в международную. В связи с ростом в Европе антиамериканских настроений появился ещё один аргумент в пользу общеевропейской карты: американские компании Visa и MasterCard, контролируя рынок безналичных расчетов в ЕС, имеют доступ к информации о личных данных граждан ЕС. А ведь эти американские компании курируются спецслужбами США, под колпаком которых оказываются европейцы.
Приведу некоторые детали по поводу официального анонса ЕЦБ о Европейской платёжной инициативе. О своём участии в проекте заявили 16 банков из пяти стран. Это испанские банки BBVA и Santander, французские BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Mutuel, Societe Generale, La Banque Postale и BPCE, германские Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank и Sparkasse, бельгийский KBC, итальянский Unicredit и нидерландский ING.
Один из участников проекта – испанский банк BBVA – сообщил, что в Европейской платёжной инициативе упор будет сделан на прямые мгновенные переводы с карты на карту. Карты можно будет использовать для снятия наличных из банкоматов и оплаты покупок товаров и услуг в любой стране еврозоны. «Европейская платежная система должна будет решить проблему фрагментации европейских розничных платежей и охватить все страны зоны евро, а в конечном итоге весь Европейский союз», – прокомментировал новость член правления ЕЦБ Фабио Панетта.
Сообщается, что для создания общеевропейской системы розничных платежей будет использована имеющаяся инфраструктура, прежде всего система TIPS. Полное её название – TARGET Instant Payment Settlement. Система была запущена в рамках еврозоны (19 государств) для срочных и круглосуточных платежей физических и юридических лиц; создана на базе системы TARGET-2, предназначенной для расчётов между центробанками стран-членов еврозоны, а также между этими центробанками и ЕЦБ.
И последнее. Банки, которые объединились для создания новой системы, призывают присоединиться к проекту другие кредитные организации (приглашение действует до конца 2020 года). Общеевропейская платёжная система должна заработать в 2022 году – сначала в рамках еврозоны, а позднее во всём Европейском союзе. По мнению экспертов, появится возможность заключить соглашение между новой европейской системой и российской системой «Мир» о взаимном допуске карт.
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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