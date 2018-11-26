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«Освободите украинские суда»: МИД Канады поддержал провокацию Киева в Керченском проливе
26 ноября 2018, 13:09 • 95 • Политика
Глава МИД Канады Христя Фриланд поддержала провокацию Киева в Керченском проливе, потребовав от России «освободить украинские суда» и призвав Москву к «немедленной деэскалации».
Киев все же дождался ответной реакции от Запада на свои громкие призывы о якобы совершенной против трех украинских кораблей агрессии. Об этом, напомним, ранее сообщал МИД Украины.
Одними из тех, кто выступил на стороне Незалежной, явно не утруждая себя посмотреть историю конфликта в Керченском проливе с обеих сторон, оказалась Канада.
«Канада осуждает российскую агрессию в сторону Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и разрешению свободного прохода», - написала министр Фриланд в своем Twitter, подчеркнув, что «Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины».
Полная информация в специальной рубрике: Провокация в Керченском проливе.
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