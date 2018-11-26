Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Две трети японцев за мирный договор с Россией по Курилам, показал опрос
МВФ продолжит сотрудничать с Украиной в случае введения военного положения
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
«Знаете, тут к бабке не ходи»: военный эксперт о личной заинтересованности Порош...
Главная / Политика

«Освободите украинские суда»: МИД Канады поддержал провокацию Киева в Керченском проливе

26 ноября 2018, 13:09  •  95 • Политика
Глава МИД Канады Христя Фриланд поддержала провокацию Киева в Керченском проливе, потребовав от России «освободить украинские суда» и призвав Москву к «немедленной деэскалации».
Киев все же дождался ответной реакции от Запада на свои громкие призывы о якобы совершенной против трех украинских кораблей агрессии. Об этом, напомним, ранее сообщал МИД Украины.
Одними из тех, кто выступил на стороне Незалежной, явно не утруждая себя посмотреть историю конфликта в Керченском проливе с обеих сторон, оказалась Канада.
«Канада осуждает российскую агрессию в сторону Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и разрешению свободного прохода», - написала министр Фриланд в своем Twitter, подчеркнув, что «Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины».
Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty.
— Chrystia Freeland (@cafreeland) 26 ноября 2018 г.
Полная информация в специальной рубрике: Провокация в Керченском проливе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

95
Источник
Похожие новости
25 ноября 2018, 17:40
В Госдуме назвали провокацию ВМС Украины попыткой вызвать «ответные действия» у России
26 ноября 2018, 13:09
"Провокация в Азовском море готовилась заранее": Украинскому поверенному придется прибыть в МИД России
26 ноября 2018, 00:09
Украинские корабли начали отход от Керченского пролива, заявил источник

25 ноября 2018, 17:39
Путин решил защитить бизнес от силовиков
25 ноября 2018, 20:54
Лавров предупредил о возможных новых провокациях России противниками Трампа
26 ноября 2018, 13:09
Япония уходит от ответа по военным базам США на Курилах: Премьер и глава МИД отказались отвечать на вопрос
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в А...
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовск...
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуаци...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 06:39
«Хватит посылать наши катера на верную гибель»: Экс-советник главы СБУ о ситуации в Азовском море
26 ноября 2018, 06:39
«Поражение, равное Цусиме»: Украина потеряла треть дееспособного состава ВМС в Азовском море
25 ноября 2018, 06:28
Дoбpo пoжaловать в Париж
23 ноября 2018, 18:40
"Шесть тысяч ракет в сторону России!" Кедми приложил ФАКТАМИ! Вечер с Соловьевым от 22.11.18
20 ноября 2018, 20:39
Разъяснил по-пацански: «Сокурсник Путина» рассказал украинцам «правду» о российском президенте
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.