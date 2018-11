«Освободите украинские суда»: МИД Канады поддержал провокацию Киева в Керченском проливе

Киев все же дождался ответной реакции от Запада на свои громкие призывы о якобы совершенной против трех украинских кораблей агрессии. Об этом, напомним, ранее сообщал МИД Украины.

Одними из тех, кто выступил на стороне Незалежной, явно не утруждая себя посмотреть историю конфликта в Керченском проливе с обеих сторон, оказалась Канада.

«Канада осуждает российскую агрессию в сторону Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, освобождению захваченных судов и разрешению свободного прохода», - написала министр Фриланд в своем Twitter, подчеркнув, что «Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины».

Canada condemns Russian aggression towards #Ukraine in the #KerchStrait. We call on #Russia to immediately de-escalate, release the captured vessels, and allow for freedom of passage. Canada is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty.