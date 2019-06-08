«Освободить в зале суда»: суд отправил Голунова под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Ранее МВД предъявило ему обвинение в покушении на сбыт наркотиков. После обследования в больнице врачи заявили, что не обнаружили серьёзных травм у задержанного. Ранее сообщалось, что полицейские применили к нему физическое насилие.

Никулинский районный суд до 7 августа отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Ивана Голунова. МВД обвиняет его в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства следствия

отказать и отправить обвиняемого Голунова под домашний арест, — сказал судья. — Освободить в зале суда и установить срок домашнего ареста

до 7 августа».

Таким образом было удовлетворено ходатайство защиты. Голунову будет запрещено пользоваться мобильным телефоном и интернетом.

Прокуратура и следствие просили заключить журналиста под арест на два месяца. Сам Голунов в ходе заседания заявил о своей невиновности.

«Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры», — приводит его слова РИА Новости.

Иван Голунов в зале суда — видео

Обследование в больнице

Перед заседанием суда Голунов был доставлен в больницу для обследования. В МВД сообщили, что журналист почувствовал себя плохо, и приехавшие в отдел полиции врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации в 71-ю больницу.

«Ему была вызвана скорая помощь. По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования», — говорится на сайте ведомства.

Голунов прошёл обследование у различных специалистов, в том числе у травмотолога, хирурга, терапевта и невропатолога. Ему также сделали МРТ. результаты оказались в норме — не зафиксировано ни травм, ни отклонений, сообщил главврач 71-й больницы Александр Мясников.

«По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале, — приводит его слова РИА Новости. — Невропатолог тоже не нашёл никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга»

Задержание Голунова

Сотрудники полиции задержали Голунова 6 июня в Москве. По данным правоохранительных органов, с собой у журналиста были пять свёртков с порошкообразным веществом. Как заявили МВД, по заключению экспертов, при себе у Голунова было около 4 граммов метилэфедрона. Как отмечает следствие, запрещённые вещества также обнаружены в квартире, где жил Голунов.

«При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше пяти граммов», — говорится в заявлении пресс-службы.

© Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В ходе допроса Голунов отрицал свою вину. Он заявил, что найденные при нём свёртки ему не принадлежат, а само задержание — это провокация. По его словам, он никогда не употреблял наркотики и призвал провести смывы рук и срез ногтевых пластин, чтобы удостовериться в этом. Однако, как он заявил, ему было в этом отказано.

Кроме того, Голунов утверждает, что в ходе допроса на него оказывалось психологическое давление и применялось физическое насилие.

«В момент освидетельствования я в очередной раз попросил позвонить адвокату и схватился за стул. Полицейские стали тянуть меня за руки, после чего мы упали, я ударился левой частью головы о ступеньку. Я оцарапал кисть правой руки, когда меня тащили. Внизу лестницы я лежал на земле, меня волокли, и Максим (один из оперативников. — RT) надавил мне головой на грудь. Другой сотрудник по имени Максим ударил меня кулаком в щёку», — сказал он.

В полиции опровергли эту информацию.

«Некоторые представители СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного», — сообщили в правоохранительных органах.

В МВД также заявили, что журналист сначала отказался делать срез ногтей, однако впоследствии, уже в присутствии представителей общественности, дал согласие на обе процедуры.

«На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», — говорится в сообщении МВД.

«У общества очень много вопросов»

В интернет-издании «Медуза», где работал журналист, подозревают, что его арест Голунова связан с профессиональной деятельностью.

«Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы, знаем, в связи с каким готовящимся текстом, догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню, и сделаем эту информацию публичной», — говорится в заявлении издания.

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) и Союз журналистов Москвы обратились в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой провести проверку задержания Голунова.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией с задержанием и предъявлением обвинения журналисту, нашему коллеге, Ивану Голунову. Полагаем, есть все основания считать, что это связано с его журналистской деятельностью. Давление на журналиста, в том числе методом возбуждения сомнительного уголовного дела по статье «наркотики», не допустимо в правовом государстве», — приводит РИА Новости слова главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

Арест журналиста прокомментировала также главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Власть должна ответить на все вопросы общества по этому аресту. По той простой причине, что у общества их очень, очень, ОЧЕНЬ много», — написала она в Twitter.

Власть должна ответить на все вопросы общества по этому аресту.



По той простой причине, что у общества их очень, очень, ОЧЕНЬ много. pic.twitter.com/oqDsNMbhst — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 7 июня 2019 г.

Главный редактор RT отмечала, что Голунова следует отпустить под домашний арест.

«Что нужно сделать прямо сейчас — это отпустить Голунова под домашний арест. Учитывая здоровье и вообще. А потом уже предъявлять обществу доказательства — если таковые имеются. Чтобы окончания этого разбирательства человек ждал не в вонючей камере, а хотя бы дома», — подчеркнула Симоньян.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки не верит, что журналист мог заниматься наркоторговлей.

«Я не знаю Ивана Голунова, но я не верю в журналиста, с одной стороны занимающегося расследовательской журналистикой, а с другой стороны пустившегося во все тяжкие со сбытом мета», — написала она в своём Telegram-канале.

Корреспондент ВГТРК Андрей Медведев отметил, что следует провести оценку действий сотрудников полиции, проводивших задержание. Ранее он призывал журналистское сообщество следить за развитием дела.

«Да, и все вопросы, которые подвисли в воздухе, требуют ответа. Хотелось бы увидеть не только доказательства вины. Если они есть. Хотелось бы получить и оценку действий оперативников. Потому что без этого история будет не полной», — написал он в Facebook.

7 июня у здания Главного управления МВД по Москве состоялась акция журналистов в поддержку Голунова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал главу столичной полиции провести объективное расследование. Начальник Главного управления МВД РФ по Москве Олег Баранов заявил, что взял дело под личный контроль. Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной также заверил, что ведомство будет тщательно следить за следствием и проверять сообщения об избиении или нарушении прав Голунова.