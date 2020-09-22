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Освободить торговлю от санкций и пошлин. Путин рассказал в ООН, как восстановить экономику
22 сентября 2020, 22:10 • 96 • Политика
Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество освободить экономику от санкций и бесконечных торговых войн. По его словам, это позволит восстановить экономику, пострадавшую от коронакризиса.
Такое заявление российский лидер сделал в своей речи, которая была записана специально для ООН и направлена в Нью-Йорк. Путин отметил, что расчистка экономики от многочисленных ограничений и санкций также приведёт к снижению уровня безработицы. В противном случае люди могут "застрять в тисках бедности".
В текущих условиях озвученные ранее Москвой предложения по введению так называемых "зелёных коридоров" для поставок продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования становятся как никогда актуальными, считает Путин.
Путин напомнил, что миссия политики - прокладывать дорогу торговле, а не связывать бизнес по рукам и ногам.
Напомним, что ввести "зелёные коридоры" Россия предлагала ещё в апреле, в самый разгар эпидемии коронавируса. Постпред РФ Александр Лукашевич озвучил инициативу Путина, выступая в ОБСЕ. Речь идёт о торговых поставках, которые были бы полностью освобождены от санкций и торговых войн.
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