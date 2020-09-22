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Освободить торговлю от санкций и пошлин. Путин рассказал в ООН, как восстановить экономику

22 сентября 2020, 22:10  •  96 • Политика
Президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество освободить экономику от санкций и бесконечных торговых войн. По его словам, это позволит восстановить экономику, пострадавшую от коронакризиса.
Такое заявление российский лидер сделал в своей речи, которая была записана специально для ООН и направлена в Нью-Йорк. Путин отметил, что расчистка экономики от многочисленных ограничений и санкций также приведёт к снижению уровня безработицы. В противном случае люди могут "застрять в тисках бедности".
В текущих условиях озвученные ранее Москвой предложения по введению так называемых "зелёных коридоров" для поставок продовольствия, медикаментов и медицинского оборудования становятся как никогда актуальными, считает Путин.
Расчистка мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Так, по оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во II квартале эквивалентно потере 400 млн рабочих мест, - подчеркнул президент.
Путин напомнил, что миссия политики - прокладывать дорогу торговле, а не связывать бизнес по рукам и ногам.
Напомним, что ввести "зелёные коридоры" Россия предлагала ещё в апреле, в самый разгар эпидемии коронавируса. Постпред РФ Александр Лукашевич озвучил инициативу Путина, выступая в ОБСЕ. Речь идёт о торговых поставках, которые были бы полностью освобождены от санкций и торговых войн.

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