Освободить отцов от налогов, дать льготы: Малофеев предложил поддержать многодетные семьи в России

О дополнительных мерах поддержки многодетных семей в России в интервью "РИА Новости" рассказал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС), учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

Он пояснил, что "для государства гораздо важнее, чтобы мужья достаточно зарабатывали и содержали большую семью". Малофеев высказал уверенность в том, что такая ситуация лучше той, при которой оба родителя трудятся, получая при этом небольшую зарплату.

Заместитель главы ВРНС высказал мнение, что "меры материального стимулирования отцов должны быть особо проработаны".

При этом обратил особое внимание на то, как программируют сегодня российское общество, и предложил свой вариант поддержки многодетных семей в России. В частности, упомянул о том, что чаще внимание обращают на матерей-одиночек, тем самым их и программируя. А необходимо стремиться к иному. Должно быть понимание того, что "многодетный неразведённый отец должен получать на работе существенные льготы".

"Работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам", - уверен Константин Малофеев.

В качестве одной из таких мер поддержки он предложил освободить многодетных отцов от части налогов, объяснив это тем, что это будет выгодно и работодателю. Ведь ему не придётся платить налог за многодетных.

Помимо этого, заместитель главы ВРНС обратил внимание на то, что "многодетный отец - более стабильный работник".

"Ему семью надо содержать", - пояснил Малофеев.

Напомним, ранее Константин Малофеев озвучил свои предложения о внесении изменений в преамбулу Конституции России, касающихся семей в России и многодетных в том числе.

Внести семью как союз мужчины и женщины. И очень правильно - именно в преамбуле. У нас есть 38-я статья Конституции, где говорится, что семья находится под защитой государства. Но это уже нормы прямого действия. А в преамбуле - это дух того, что мы называем семьёй. В семье главное - дети. Многодетность, приумножение семьи должны появиться в преамбуле.

В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.