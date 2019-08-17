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Освободить от налогов и дать выходной: В Госдуме обсудят поощрение для бывших курильщиков
17 августа 2019, 00:24 • 75 • Политика
В Госдуме будет рассмотрен вопрос поощрения бывших курильщиков дополнительным выходным и налоговыми поблажками.
Депутаты Госдумы намерены обсудить различные способы поощрения граждан России, бросивших курить. Одно из предложений - дать дополнительный выходной день к отпуску. Подробности рассказал депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.
По его словам, партия уже не раз выступала с инициативой о введении поощрений для граждан России, которые бросают курить. Депутат считает, что таким людям можно дать налоговую поблажку или удлинить оплачиваемый отпуск.
Он добавил, что данный вопрос будет поднят в Госдуме уже этой осенью. Его будут обсуждать в профильных комитетах парламента и на круглых столах, приводит слова депутата агентство городских новостей "Москва".
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