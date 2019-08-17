Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Жест доброй воли": Так что Лавров сказал про Курилы? Отдадут?
«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренл...
«Это не убийца и не террорист»: бизнес-омбудсмен добивается пересмотра приговора...
В украинских Прилуках произошли беспорядки у здания избиркома
Главная / Политика

Освободить от налогов и дать выходной: В Госдуме обсудят поощрение для бывших курильщиков

17 августа 2019, 00:24  •  75 • Политика
В Госдуме будет рассмотрен вопрос поощрения бывших курильщиков дополнительным выходным и налоговыми поблажками.
Депутаты Госдумы намерены обсудить различные способы поощрения граждан России, бросивших курить. Одно из предложений - дать дополнительный выходной день к отпуску. Подробности рассказал депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.
По его словам, партия уже не раз выступала с инициативой о введении поощрений для граждан России, которые бросают курить. Депутат считает, что таким людям можно дать налоговую поблажку или удлинить оплачиваемый отпуск.
"Например, на какой-то период - на год или на два уменьшать подоходный налог, чтобы у людей был стимул, или давать дополнительный выходной к отпуску", - сказал парламентарий.
Он добавил, что данный вопрос будет поднят в Госдуме уже этой осенью. Его будут обсуждать в профильных комитетах парламента и на круглых столах, приводит слова депутата агентство городских новостей "Москва".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
16 августа 2019, 21:09
Принцессу Нидерландов убил рак костей
16 августа 2019, 15:54
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США
17 августа 2019, 00:24
"Занял одно из лидирующих мест": В СМИ гадают, идёт ли линчевавший авиадиспетчера Калоев в депутаты
16 августа 2019, 17:54
Трое граждан России в плену пиратов: МИД подтвердил захват грузового судна у берегов Камеруна
16 августа 2019, 15:54
В МИД РФ сообщили, что на атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян
16 августа 2019, 21:09
В Крыму оценили отказ Украины снять водную блокаду с полуострова
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2019, 00:24
"Жест доброй воли": Так что Лавров сказал про Курилы? Отдадут?
17 августа 2019, 00:24
"Тихую рокировку" с русскими С-400 в Сирии разглядели со спутника
17 августа 2019, 00:09
«Богатым — добро пожаловать, бедным — нет»: почему в США выступают против миграционно...
17 августа 2019, 00:24
«Голубое лобби» почти отмазало пропагандиста извращений Серебренникова (Руслан Осташк...
17 августа 2019, 00:09
«Политический троллинг»: почему в США заговорили о намерении Трампа купить Гренландию
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
12 августа 2019, 22:54
"Оккупировали не Крым, а Киев": Соловьев прилюдно отчитал украинского эксперта
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
15 августа 2019, 02:39
«Один из лучших в мире сторожевых кораблей»: какими возможностями обладает российский фрегат нового поколения
14 августа 2019, 23:39
"Это унижение": Киев объяснил отказ принимать назад украинских моряков
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.