Освободить от налогов и дать выходной: В Госдуме обсудят поощрение для бывших курильщиков

Депутаты Госдумы намерены обсудить различные способы поощрения граждан России, бросивших курить. Одно из предложений - дать дополнительный выходной день к отпуску. Подробности рассказал депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

По его словам, партия уже не раз выступала с инициативой о введении поощрений для граждан России, которые бросают курить. Депутат считает, что таким людям можно дать налоговую поблажку или удлинить оплачиваемый отпуск.

"Например, на какой-то период - на год или на два уменьшать подоходный налог, чтобы у людей был стимул, или давать дополнительный выходной к отпуску", - сказал парламентарий.

Он добавил, что данный вопрос будет поднят в Госдуме уже этой осенью. Его будут обсуждать в профильных комитетах парламента и на круглых столах, приводит слова депутата агентство городских новостей "Москва".