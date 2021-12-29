«Освободить от должности»: Путин уволил замдиректора ФСИН Анатолия Якунина

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолия Якунина. Причина увольнения не указана. Ранее после личного обращения был уволен занимавший пост директора ФСИН Александр Калашников. На его место был назначен экс-заместитель главы МВД Аркадий Гостев.

Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Об этом говорится в указе президента.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Якунин в разные годы возглавлял ГУ МВД по Москве и оперативное управление МВД России, в ноябре 2019 года перешёл на работу во ФСИН на должность помощника директора. С августа 2020 года находился на посту заместителя директора.

Напомним, 25 ноября глава государства также подписал указ, которым освободил от должности занимавшего тогда пост директора ФСИН Александра Калашникова.

Калашников был назначен на должность главы ФСИН в октябре 2019 года, с 1987 года служил в органах госбезопасности, в том числе был главой управлений ФСБ России по республике Коми и Красноярскому краю.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что Александр Калашников был уволен с поста главы ФСИН по его личному обращению.

Об этом он рассказал журналистам в ответ на вопрос, не было ли связано увольнение Калашникова с инцидентом с появлением публикаций видеозаписей пыток заключенных в Саратовской области.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН», — пояснил Песков.

Говоря о ситуации с видеозаписями, представитель Кремля заметил, что «сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается».

«Проблемы там действительно имеются, но, ещё раз повторю, это было личное обращение», — добавил пресс-секретарь.

Другим указом Путин назначил на должность главы ведомства Аркадия Гостева, который ранее был заместителем главы МВД.

РИА Новости

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20 декабря президент присвоил звание генерал-полковника внутренней службы Аркадию Гостеву. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Гостеву Аркадию Александровичу», — говорится в документе.

Напомним, ранее в сети были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенными в ряде колоний.

Дмитрий Песков сообщил, что на ситуацию в саратовской тюремной больнице была оперативная реакция, Генпрокуратура начала соответствующие проверки во ФСИН.

Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявлял о необходимости системных мер для борьбы с нарушением прав заключенных.

Отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой о пытках в колониях, глава государства сообщил, что Следственный комитет контролирует ситуацию и проводит предварительное следствие.

globallookpress.com

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Глава государства отметил, что Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющее само понятие состава преступления «пытки».

«Такая работа идёт, во всяком случае она в Совете Федерации поднята и над этим работают», — отмечал Путин.

Песков также отмечал, что в некоторых случаях информация о нарушениях в работе ФСИН может быть заказной.

«Мы научились очень тщательно фильтровать всю эту информацию: коллективные письма, записи коллективных обращений и так далее зачастую бывают щедро оплачены какими-то бизнесменами в конкурентной борьбе. Бывают спровоцированы какими-то мелкими региональными псевдополитиками. То есть это заказуха чистая бывает», — пояснил Песков.

Он подтвердил, что в Кремле тщательно проверяют поступающую информацию.

При этом Песков отметил, что непосредственно ситуация в больнице ФСИН в Саратовской области «стоит особняком».

«Всё-таки это — скорее видеосвидетельство. Вы видели, что весьма оперативно были начаты проверочные, следственные действия, правозащитники отреагировали», — сказал представитель Кремля.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин также сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, десятки сотрудников ФСИН уволили.

Президент добавил, что проблема пыток в учреждениях пенитенциарной системы является общемировой, а не только российской, и отметил, что при расследовании нужно использовать возможности правозащитных организаций.

20 декабря в Госдуму был внесён законопроект, направленный на ужесточение наказания за пытки для представителей власти. Документ предлагает внести соответствующие поправки в УК РФ.

Законопроект конкретизирует и расширяет само понятие «пытка». В случае его принятия, к пыткам приравняют запугивание заключённого с целью контроля над его личностью, а также принуждение к совершению каких-либо действий под угрозой пыток.

Авторы инициативы также предлагают ужесточить наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания. За такое преступление законопроект предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на 12 лет.