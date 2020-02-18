«Освободить от должности помощника президента»: опубликован указ об отставке Владислава Суркова

Помощник президента России Владислав Сурков покидает свой пост. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте пресс-службы Кремля и уже вступил в силу. Свою карьеру в Кремле Сурков начал в 1999 году, а в последнее время занимался вопросами, связанными с урегулированием конфликта на юго-востоке Украины. В частности, он принимал участие в переговорах в нормандском формате на экспертном уровне и диалоге в Минске.

Владислав Сурков освобождён от должности помощника президента России. Пресс-служба Кремля сообщает, что глава государства подписал соответствующий указ.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — гласит документ. Указ вступает в силу со дня подписания.

Отметим, что информация о предстоящей отставке Суркова появилась в конце января 2020 года, однако на тот момент никаких подтверждений на этот счёт опубликовано не было.

В частности, об отставке Суркова сообщал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, это решение связано «со сменой курса на украинском направлении».

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал Чеснаков в своём Telegram-канале в конце января 2020 года.

Как позже пояснил Чеснаков, о своём решении ему рассказал лично Сурков. Он также подчеркнул, что «решение принято и не изменится».

Однако в Кремле опровергли слова политолога об «изменении курса по Украине».

«Единственное, что могу сказать, — какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© Александр Уткин/РИА Новости

Биография

Сурков родился 21 сентября 1964 года. Раннее детство он провёл в Чечено-Ингушской АССР, так как его мать Зою Суркову по распределению отправили на работу учителем в село Дуба-Юрт. Его отец — Юрий Дудаев, педагог младших классов, с которым Зоя Суркова познакомилась в школе.

Позже они переехали в Грозный. Спустя некоторое время Дудаев покинул семью, после чего Зоя Суркова с сыном переехали в Липецкую область. Школьные годы Владислава прошли в городе Скопине Рязанской области. Он окончил Московский международный университет и имеет степень магистра экономических наук.

На работу в Кремль Сурков пришёл в 1999 году. Тогда он стал помощником руководителя администрации президента. До этого Сурков руководил несколькими организациями, в том числе занимал высокие должности в банке «Менатеп», ЗАО «Роспром», «Альфа-банке» и был первым заместителем гендиректора по связям с общественностью ОАО «Общественное российское телевидение».

В августе 1999 года он занял должность замруководителя администрации президента, а в 2004-м стал помощником главы государства.

В 2005—2006 годах сформулировал концепцию «Суверенной демократии» применительно к России. Согласно ей, РФ может проводить собственную, независимую от других центров силы политику, отстаивая при этом свободы и права россиян.

«Допустимо определить суверенную демократию как образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всём её многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, её образующими», — писал Сурков.

С 2011 по 2013 год он был заместителем премьер-министра, а с 2012 года ещё и руководителем аппарата правительства России. Однако в 2013 году ушёл с этого поста по собственному желанию и стал помощником президента.

Сурков работал при администрациях трёх российских президентов — Бориса Ельцина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Направления деятельности

В последние годы Сурков занимался вопросами, связанными с Украиной и международным сотрудничеством по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, он в качестве советника президента принимал участие в переговорах в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия) на экспертном уровне и в диалоге в Минске.

Занимался он также и вопросами, связанными с Закавказьем. В разгар политического кризиса в Абхазии 12 января этого года, когда оппозиция требовала отставки президента Рауля Хаджимбы, Сурков прибыл в республику и провёл переговоры с главой государства. Впоследствии Хаджимба ушёл со своего поста.

Лидер оппозиции Аслан Бжания тогда высоко оценил роль России в урегулировании кризиса, в том числе отметив визит Суркова и приезд замсекретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева несколькими днями ранее.

«Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. Нургалиев и Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса», — сказал Бжания.

Награды

За свою государственную службу Сурков получил несколько наград. Первая, благодарность президента, была получена им в 2003 году за активное участие в подготовке послания главы государства Федеральному Собранию.

В том же году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени с формулировкой «за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу».

Отмечала Суркова и Центральная избирательная комиссия: в 2008 году ведомство наградило его почётной грамотой за помощь в проведении выборов президента, а в 2012 году — почётным знаком за вклад в развитие избирательной системы России.

В 2011 году Сурков получил медаль Столыпина, в 2012-м орден Почёта, в 2015-м — орден Александра Невского, а год спустя — «За верность долгу» Республики Крым.