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Освободить и Донбасс, и Одессу: Маргарита Симоньян задала главный вопрос

10 января 2022, 06:15  •  39 • Политика
Маргарита Симоньян по следам американских угроз о новых санкциях против России задала главный вопрос, сделав выводы об освобождении нами Донбасса и новой судьбе Одессы...
Комментировала редактор RT Маргарита Симоньян заявления о том, что новые санкции США против России будут касаться ввоза в нашу страну смартфонов, ноутбуков и другой техники, в том числе, например, стиральных машин. Введут ограничения в случае "вторжения России на Украину". США действительно продолжают грезить этой идеей, вы всё правильно поняли.
Слитый список американских ататашечек, воспоследующих, если мы вдруг отмиротворим Украину, прямо расстраивает, - отмечает Симоньян.
Получается, если бы у России были свои стиральные машины, смартфоны и холодильники, украинский вопрос можно было бы решить хоть сейчас:
Мы могли бы лёгкой прогулкой прямо сейчас освободить Донбасс да и Одессой не побрезговать, - написала Маргарита Симоньян, задав главный вопрос. - Отсюда вопрос. Сколько нужно времени России-матушке, чтобы наладить собственную стиральную машинку, если собственную подводную лодку Россия-матушка наладила ещё при Николае-батюшке?

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