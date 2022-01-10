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Освободить и Донбасс, и Одессу: Маргарита Симоньян задала главный вопрос
10 января 2022, 06:15 • 39 • Политика
Маргарита Симоньян по следам американских угроз о новых санкциях против России задала главный вопрос, сделав выводы об освобождении нами Донбасса и новой судьбе Одессы...
Комментировала редактор RT Маргарита Симоньян заявления о том, что новые санкции США против России будут касаться ввоза в нашу страну смартфонов, ноутбуков и другой техники, в том числе, например, стиральных машин. Введут ограничения в случае "вторжения России на Украину". США действительно продолжают грезить этой идеей, вы всё правильно поняли.
Получается, если бы у России были свои стиральные машины, смартфоны и холодильники, украинский вопрос можно было бы решить хоть сейчас:
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