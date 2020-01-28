Освободился "сам собой" или американцы помогли? Как в Освенциме забыли о настоящих освободителях

Конечно, позднее редакция Der Spigel принесла свои извинения и исправила "досадную ошибку". Тем не менее это стало красноречивым подтверждением уже привычного для Запада тренда извращения и переписывания истории Второй мировой войны. Но самым удивительным было то, что такую "ошибку" допустил именно Der Spigel - издание серьёзное, если не сказать консервативное.

"Часть политики по дискредитации России"

По мнению военного эксперта, директора музея войск ПВО Юрия Кнутова, "политика дискредитации России, как извращения итогов Второй мировой войны стала частью политики высшей политической элиты Германии".

"То есть Германия начинает идти на поводу Польши и стран Прибалтики. Вот это меня больше всего пугает. Потому что немцы обычно отличались тем, что они с покаянием относились к тем преступлениям, которые были совершены Третьим Рейхом и нацистами. Эта публикация говорит о том, что в Германии наметился перелом", - сказал военный эксперт в беседе с Царьградом.

Конечно, отчасти такую публикацию в немецком издании можно было бы списать на непрофессионализм и необразованность сотрудников газеты. Однако такая извращённая трактовка истории уже проникает в сознание некоторых читателей, которые привыкают думать, что Соединённые Штаты - это единственная страна-освободитель. А в целом, продолжил Кнутов, подобными публикациями исподволь "переформатируют" сознание немцев в антироссийском духе.

"Альтернативная история" от Зеленского и Дуды

Позднее, уже в ходе мероприятий, посвящённых освобождению Освенцима, президенты Польши и Украины, слившись в едином порыве, не только постарались также "забыть" о том, что именно солдаты Советской армии освобождали Освенцим, но и обвинили Советский Союз в холокосте.

Зеленскому не дали выступить в Иерусалиме, где проходил Всемирный форум жертв холокоста, поэтому он проигнорировал само мероприятие под довольно надуманным предлогом, хотя в Израиль всё-таки прилетел. Президент Польши и вовсе отказался от приглашения, переданного ему израильскими властями. К слову, его выступление на форуме также не было запланировано.

Зато оба президента вдоволь наговорились на мероприятиях в Польше, посвящённых дню освобождения Освенцима. И Дуда, и радостно улыбающийся Зеленский забыли о том, кто на самом деле был освободителем. О советских войсках не было сказано ни слова. Зато упоминали Украинский фронт и Львовскую дивизию, солдаты которых первыми вошли в ворота Аушвица.

"Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены", - сказал Анджей Дуда.

В этом же духе высказался следом и президент Украины, стыдливо умолчавший о Советской армии.

"Мы никогда не забудем <…> всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли. Вместе бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта они освободили лагерь", - рассказал Зеленский.

И никого в его команде не нашлось, кто мог бы ему подсказать, что Украинский фронт назван так не в честь Украины, а дивизия стала Львовской не потому, что состояла из западенцев, а за доблесть и героизм бойцов при освобождении Львова. Сформирована же она была в 1942 году в Вологде.

"В холокосте виноват и тоталитарный Советский Союз"

Зеленский, не получивший слова в Израиле, решил выговориться в Польше. И заявил, что в массовых убийствах евреев в концлагере виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть и Германия, которая развязала войну, а потом уничтожала людей в Аушвице, и СССР, который освободил узников Освенцима.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", - сказал украинский президент.

"Освенцим освободился сам собой"

На мероприятиях в честь 75-летия освобождения Освенцима Красной армией выступление американского вице-президента Майка Пенса оказалось самым резонансным потому, что он… умолчал о главных освободителях.

Так, к примеру, в своей речи, посвящённой освобождению узников концлагеря, он упомянул якобы американских солдат, которых там, кстати, не было. А вот о советских бойцах, которые заплатили своими жизнями, чтобы освободить жертв концлагеря, он забыл, написал в своей колонке для РИА Новости публицист Виктор Мараховский.

"В его интерпретации ворота Аушвица распахнул кто-то вроде "олимпийских атлетов без государственной принадлежности" из наказанной России - безликие "солдаты", - возмущается обозреватель.

А по факту Пенс просто не может произнести фразу "Красная армия освободила Освенцим".

Это позорная речь, позорное выступление, в котором нет места русским освободителям. Как освободился Освенцим? "Сам собой, - поясняет публицист. - Потому что освобождение - это добро, а русские не могли совершить добра". И саркастично добавляет, мол, Освенцим освободился сам собой, пока "Польшу порабощали советские оккупанты".