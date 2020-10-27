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Осуждённый на 15 лет экс-депутат Рады Виктор Лозинский снова во власти – в том же районе, где он охотился на местных жителей

27 октября 2020, 16:25  •  75 • Украина
В Кировоградской области – новый глава Подвысоцкой администрации. Тот самый Лозинский, который 11 лет назад застрелил во время ночного сафари 55-летнего егеря Валерия Олейника. За охоту на человека его осудили на 15 лет, и даже его партийная начальница Юлия Тимошенко не смогла его вытащить. Но срок Лозинский не отсидел. Убил человека он летом 2009 года, задержали его в марте 2010-го, а срок присудили год спустя. Но затем нардепа «переосудили» на 10 лет, смягчив статьи, а в 2014-м – отпустили.
Правда, тут же посадили снова – уж очень громким вышел скандал. Тем не менее, в 2016-м он всё-таки вышел досрочно – по «закону Савченко» ему пересчитали срок, проведённый в СИЗО (год как два). А в мае 2019-го суд досрочно снял с убийцы судимость, что позволило ему баллотироваться на местных выборах, причём там же, где он совершил тяжкое преступление. Кое о чём в этой связи стоит добавить – дабы освежить в памяти дела давно минувших дней. Охотился на людей (убийство Олейника – не единичный случай, в деле рассматривались и другие эпизоды, но доказать ничего не смогли) Лозинский в компании районного начальника милиции Михаила Ковальского и местного прокурора Евгения Горбенко. Пущенного бежать впереди джипа Олейника – «дичь» – они сперва ранили в ноги картечью. Мужчина упал и пытался отползти, спрятаться в траве. Тогда его стали избивать – избиение продолжалось три часа. Затем стали в него стрелять – в ноги. Девять пулевых ранений – помимо картечного. Хоронили Олейника без ноги – её то ли оторвали, то ли отстрелили. Пока шло следствие, украинские издания много писали о том, что этот инцидент – не единичный, у Лозинского была репутация человека, причастного к исчезновению людей. Напомним, прокуратура требовала пожизненного осуждения убийцы – по вскрывшимся в ходе следствия обстоятельствам преступления.
Подвысоцкая администрация, которую отныне возглавляет охотник на двуногую дичь, объединяет территориальную общину с без малого 5000 жителями. Это часть того самого Голованевского района, где Лозинский устраивал сафари на своих «крепостных». Как получилось, что за него отдало голоса большинство избирателей – повод для отдельного разбирательства. Так или иначе, Лозинский с лёгкостью обошёл конкурента из «слуг народа». Похоже. Местные рассудили, что лучше убийца, чем шут гороховый?

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