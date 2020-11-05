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Осуждённого на 24 года украинца оправдали: Суд Милана разобрался с убийством итальянского журналиста
05 ноября 2020, 07:35 • 58 • В мире
Апелляционный суд Милана разобрался с уголовным делом, возбуждённым после убийства итальянского журналиста Андреа Рокелли. Осуждённого на 24 года украинца оправдали. Он был единственным обвиняемым.
Ранее суд первичной инстанции приговорил Виталия Маркива к длительному тюремному заключению. Мужчина, являющийся гражданином и Украины, и Италии, был единственным фигурантом дела.
Журналист Андреа Рокелли был убит 24 мая 2014 года. В ходе того же миномётного обстрела неподалёку от Славянска погиб и его друг и переводчик - российский правозащитник Андрей Миронов.
Осуждённого на 24 года Маркива оправдали. Апелляционный суд Милана отменил приговор суда первичной инстанции. В итоговом решении говорится, что подсудимый должен быть освобождён, так как преступления он не совершал. Об этом сообщило агентство ANSA.
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