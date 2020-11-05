Осуждённого на 24 года украинца оправдали: Суд Милана разобрался с убийством итальянского журналиста

Ранее суд первичной инстанции приговорил Виталия Маркива к длительному тюремному заключению. Мужчина, являющийся гражданином и Украины, и Италии, был единственным фигурантом дела.

Журналист Андреа Рокелли был убит 24 мая 2014 года. В ходе того же миномётного обстрела неподалёку от Славянска погиб и его друг и переводчик - российский правозащитник Андрей Миронов.

Осуждённого на 24 года Маркива оправдали. Апелляционный суд Милана отменил приговор суда первичной инстанции. В итоговом решении говорится, что подсудимый должен быть освобождён, так как преступления он не совершал. Об этом сообщило агентство ANSA.