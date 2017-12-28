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«Осуждены по российскому закону»: Москва ответила на заявление Порошенко об обмене заключённых украинцев

28 декабря 2017, 21:39  •  262 • Украина
Осуждённые в России украинцы не подлежат обмену на заключённых россиян в рамках минских договорённостей, так как были осуждены в соответствии с российским законодательством. Так в Кремле ответили на слова Петра Порошенко о том, что Киев «не отдал ни одного россиянина» в ходе обмена пленными с ЛНР и ДНР, поскольку их планируется использовать для обмена на украинских заключённых. Порошенко добавил, что 15 россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, следует обменять на осуждённых в России граждан Украины, в том числе Олега Сенцова или Романа Сущенко.
 
Reuters © Alexander Ermochenko
 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что в ходе обмена пленными украинская сторона «не отдала ни одного россиянина», а в будущем их планируется обменять на осуждённых в России украинцев. Отвечая на заявление Порошенко, Песков отметил, что осуждённые в России граждане Украины не подлежат обмену в рамках Минских соглашений.

«Что касается ряда лиц, которых вы имеете в виду, которые осуждены здесь, в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне — и всё зависит от тех решений, которые принимает глава государства», — пояснил Дмитрий Песков. 

  • Дмитрий Песков
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Ранее Пётр Порошенко заявил, что россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, не включали в списки обмена пленными. 

«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других», — приводит слова Порошенко портал «СТРАНА.ua».

Напомним, что украинский режиссёр Олег Сенцов и Александр Кольченко в 2015 году были осуждены за терроризм в Крыму на сроки 20 и 10 лет. Роман Сущенко находится под арестом по обвинению в шпионаже, и, по сообщению ФСБ, является кадровым сотрудником украинской военной разведки. Станислав Клых и Николай Карпюк были осуждены в 2016 году за убийства российских военнослужащих в составе бандформирований на территории Чечни в 1994 и 1995 годах. 

  • Пётр Порошенко в Донецкой области
  • Reuters

Не «всех на всех»

Лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, представляющий Киев в гуманитарной группе по Донбассу, после обмена, который прошёл 27 декабря, отметил, что следующий этап возвращения пленных будет проходить по принципу «всех на всех».

«Я считаю, что все обязательства должны быть выполнены, все должны вернуться домой. Будет второй этап обмена, и тогда будет реализован принцип «всех на всех», — заявил тогда Медведчук.

Дмитрий Песков, комментируя высказывание Медведчука, отметил, что предстоит выяснить, кто именно имеется в виду в качестве объектов обмена «всех на всех», подчеркнув, что в целом Москва полностью поддерживает подобные процессы.

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«Работа ведётся в целом, поскольку в минских договорённостях речь идёт о принципе «всех на всех». Безусловно, сам по себе процесс полностью поддерживается в Москве. В Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. Конечно, мы готовы будем принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан», — приводит слова Пескова ТАСС.

Обмен пленными между сторонами конфликта на юго-востоке Украины состоялся 27 декабря на нейтральной территории между населённым пунктом Майорск, который контролируют украинские силовики, и Горловкой, расположенной в ДНР. Согласно договорённостям, обмен должен был пройти по формуле «306 на 74», но на первом этапе Киеву были переданы 73 человека, а ЛНР и ДНР — 237.

Виктор Медведчук тогда сообщил, что расхождение в цифрах было вызвано тем, что 40 человек, находившихся в плену у Киева, были освобождены ранее, а ещё 29 отказались от возвращения в самопровозглашённые республики.

Тогда же представитель украинской стороны пояснил, что Киев не мог включить в список обмена граждан России из-за конвенции, действующей между странами СНГ.

«Сложность и проблема обмена заключалась в том, что украинская сторона с учётом конвенции, которая существует в рамках стран СНГ по выдаче лиц, совершивших преступления, может выдавать граждан России только по официальным каналам МИД. Эти лица в течение последней недели были исключены из предварительно одобренного списка в 306 человек и заменены. Это была серьёзная проблема, с которой спорили представители республик Донбасса», — заявил он.

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Напомним, ситуация в Донбассе перешла в стадию вооружённого конфликта весной 2014 года, когда украинские власти приняли решение о силовой операции в ответ на заявления самопровозглашённых республик о самоопределении.

С 2014-го по ноябрь 2017 года конфликт в регионе унёс жизни почти 10 тыс. человек, ещё более 20 тыс. в результате боевых действий получили ранения. Эти данные были представлены в отчёте управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине. В нём отмечалось, что среди погибших — более двух тысяч гражданских лиц.

Обмен пленными между сторонами конфликта является одним из ключевых аспектов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был подписан Киевом и представителями республик в феврале 2015 года. Однако данная процедура обмена стала первой с сентября 2016 года.

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