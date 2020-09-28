Осуждают, но... США готовы участвовать в решении конфликта в Карабахе

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон "решительно осуждает" эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус подчеркнула, что замгоссекретаря Стивен Биган уже связался с коллегами из Армении и Азербайджана и призвал прекратить военные действия.

Кроме того, по словам Бигана, стороны должны использовать существующие линии прямой связи между друг другом вместо "бесполезной риторики".

В Госдепартаменте уверены, что участие третьих стран в конфликте лишь усугубит ситуацию, однако сам Вашингтон готов помочь в урегулировании конфликта.

В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолёта и три беспилотника Азербайджана.