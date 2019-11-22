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«Осуществляли антиконституционную деятельность»: ФСБ задержала группу главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»

22 ноября 2019, 18:09  •  74 • В России
ФСБ совместно с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии задержала девять участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в ходе операции на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области. Среди задержанных оказались как минимум двое руководителей запрещённого в России объединения. По данным силовиков, исламисты вели «антиконституционную деятельность, направленную на свержение власти насильственным путём». У экстремистов нашли пропагандистские материалы и средства связи.
 
 

ФСБ задержала двоих главарей и семерых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Операция проведена совместно с подразделениями МВД и Национальной гвардии на территории Москвы, Татарстана и Тюменской области.

«Члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, исламисты также формировали в российских регионах закрытые структуры международных террористических организаций и занимались вопросами обеспечения противоправной деятельности. Кроме того, экстремисты скрытно распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали мусульман в свои ряды.

  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

Силовики нашли у задержанных запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

В отношении представителей террористических формирований возбуждены уголовные дела. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

Борьба с запрещённой организацией

В 2019 году российские спецслужбы провели несколько успешных операций против представителей запрещённой организации «Хизб ут-Тахрир». В частности, по этому поводу в июне в Крыму задержали восемь человек, среди которых было трое организаторов.

Обыски по этому делу были проведены в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе по местам проживания трёх организаторов и пяти членов террористической ячейки. Силовики изъяли у подозреваемых экстремистскую литературу, средства связи, а также электронные носители информации.

Ещё более крупное задержание сторонников «Хизб ут-Тахрир» произошло в Крыму в марте 2019 года. ФСБ пресекла деятельность группировки, в состав которой входили более 20 человек.

Тогда в ведомстве заявили, что члены структуры распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали в свои ряды крымских мусульман.

Ещё трое сторонников «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в Крыму в феврале. У них также нашли экстремистскую литературу, компьютерную технику и средства связи.

Предотвращение терактов

В октябре директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что с начала года спецслужбам удалось предотвратить 39 терактов в различных регионах страны.

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — сказал Бортников на открытии пленарного заседания XVIII Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств — партнёров ФСБ в Сочи.

В своём выступлении Бортников уделил внимание средствам, которыми активнее стали пользоваться террористы. Директор ФСБ упомянул, что угрозу создаёт и возможное использование террористами новых технологий, в частности средств связи, которые не зависит ни от сотовых операторов, ни от интернета.

Дополнительные возможности боевикам, по его словам, даёт также доступ к технологиям искусственного интеллекта, предназначенным для анализа больших массивов данных, в том числе и полученных нелегально.

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По данным ФСБ, главы террористических организаций всё чаще пытаются приобрести новейшее оружие и средства спутниковой связи. Глава ведомства подчеркнул, что особый риск представляет внедрение боевиками вредоносного ПО в инфраструктуру государств.

Кроме того, Бортников отметил, что руководители террористических организаций всё чаще собирают деньги при помощи электронных платёжных сервисов и краудфандинговых платформ. По его словам, для этих целей используются конфиденциальные криптовалюты, гарантирующие анонимность транзакций.

Вместе с тем директор ФСБ подчеркнул, что основным источником доходов террористов остаются наркобизнес, незаконная торговля оружием, природными ресурсами и культурными ценностями, вымогательство, организация каналов нелегальной миграции, работорговля, сбыт фальшивых денег.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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