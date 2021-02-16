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«Осуществляла сбор средств на нужды боевиков»: ФСБ пресекла деятельность группы сторонников ИГ в Крыму и Татарстане
16 февраля 2021, 16:10 • 67 • В России
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность группы россиян, причастных к организации финансирования «Исламского государства»*, в Крыму и Татарстане. В ведомстве уточнили, что экстремисты с 2015 по 2019 год под видом благотворительной помощи собирали деньги для перевода за рубеж на нужды боевиков. При обыске у них были изъяты средства связи, компьютерная техника и магнитные носители информации. Возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности.
РИА Новости © ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность россиян, причастных к организации финансирования террористической организации «Исламское государство»*, в Крыму и Татарстане. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Операция по задержанию была проведена совместно с Росфинмониторингом.
При обыске в домах российских граждан сотрудники ведомства обнаружили средства связи, компьютерную технику, магнитные носители информации и другие предметы, используемые для попыток поддержки террористов.
«Следственным подразделением территориального органа безопасности в отношении задержанных возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 и частью 4 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК России», — отметили в ведомстве.
Также была опубликована видеозапись задержания экстремистов. На кадрах, в частности, видно, как силовики проникают в дом сторонников ИГ и изымают у них ноутбук, электронные носители информации и банковские карты.
Меры по борьбе с терроризмом в России
За последние несколько месяцев ФСБ и Национальный антитеррористический комитет предотвратили ряд попыток подготовки террористических актов на территории России, а также задержали граждан, осуществлявших поддержку террористов.
Так, 11 февраля в Норильске был задержан местный житель, вербовавший людей для оказания медицинской помощи боевикам. Силовики в ходе обысков изъяли у мужчины экстремистскую литературу и флаг ИГ. Как сообщили в службе, задержанный поддерживал террористов, проникнувшись идеями радикального ислама. В отношении мужчины было открыто дело по ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»).
Также в начале февраля деятельность законспирированной террористической ячейки была пресечена в Дагестане. Как сообщали в ФСБ, два человека были задержаны во время изъятия содержимого тайника, где находились СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы. Члены террористической ячейки, уточнили в пресс-службе ФСБ, планировали покушения на жизни сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористического характера.
В конце января ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность ячейки международной террористической группировки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»** в Калужской области.
«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — говорится в сообщении.
Отмечается, что действия участников ячейки были основаны на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества. В отношении задержанных также были возбуждены уголовные дела.
25 декабря стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт в Тамбове, который готовил ученик местного колледжа 2003 года рождения. В его квартире были обнаружены взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и интернет-инструкции по его сборке и применению. Позднее старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Кярсна сообщила РИА Новости, что молодой человек был арестован на два месяца.
В декабре во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) президент Владимир Путин отметил, что действия спецслужб России позволили существенно сократить число преступлений террористической направленности.
Глава государства обратил внимание, что если в 2015 году в стране было зарегистрировано 36 террористических преступлений, то за 11,5 месяца 2020 года — только два.
«За этой статистикой — огромная повседневная опасная и тяжёлая работа, её новое качество. Сотрудникам ФСБ и других служб под эгидой Национального антитеррористического комитета надо и впредь действовать столь же решительно и последовательно», — отметил президент.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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