«Осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих гостайну»: жителя Ялты арестовали за шпионаж в интересах СБУ

ФСБ России сообщила о задержании жителя Ялты за шпионскую деятельность в интересах Службы безопасности Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа», ему грозит до 20 лет тюрьмы. Ялтинский городской суд заключил задержанного под стражу сроком на два месяца. Согласно данным СМИ, шпионом оказался бывший депутат горсовета Ялты и экс-мэр посёлка Симеиз Юрий Ломенко.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пресекли шпионскую деятельность гражданина РФ в интересах Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

Как сообщили РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники, речь идёт о бывшем депутате Ялтинского городского совета второго созыва Юрии Ломенко. Ялтинский городской суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

8 ноября 2021 года горсовет Ялты удовлетворил заявление Ломенко, который попросил о досрочном сложении полномочий по собственному желанию с 25 октября 2021 года. Он был избран по одномандатному округу от партии «Единая Россия».

По словам источника РИА Новости, в 2013 году Юрий Ломенко был избран мэром посёлка Симеиз после того, как был убит киллером его предшественник Кирилл Костенко. Агентство «Крыминформ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщило, что в мае 2017-го Ломенко зарегистрировал по адресу продуктового рынка в Симеизе крымскую региональную общественную организацию национально-культурная автономия «Украинцы Крыма». Она была ликвидирована в октябре 2021 года.

Видео ФСБ о задержании подозреваемого в шпионаже жителя Ялты

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, территория Крыма с 2014 года вызывает повышенный интерес у представителей зарубежных государств, особенно Украины, которая мстит жителям этого российского региона.

«Поэтому официальный Киев занимается не только шпионажем — украинские спецслужбы не гнушаются даже попытками провести диверсии на территории Крыма. Безусловно, в этих условиях Россия действует строго в рамках собственных национальных интересов: в первую очередь защищает своих граждан, заботится о нашей безопасности. Действия руководства Украины в отношении нашей страны строятся на позиции агрессии и обвинений. К сожалению, ничего нового, но таков выбор соседнего государства. Я хочу поблагодарить наши спецслужбы за их работу и мир на полуострове», — заявил Белик.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Случаи шпионажа в пользу Украины

С начала 2021 года в России зафиксировано несколько случаев выявления агентов украинских спецслужб.

В марте сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина РФ Владислава Есипенко, занимавшегося разведывательно-подрывной деятельностью. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В дальнейшем мужчина сообщил, что также работал на один из проектов финансируемого Вашингтоном «Радио Свобода»*.

В том же месяце была признана виновной в госизмене за передачу секретных сведений разведке Украины жительница Севастополя 1955 года рождения, которая была задержана ещё в ноябре 2019 года. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

В середине апреля в Санкт-Петербурге задержали консула Украины Александра Сосонюка — он пытался получить информацию закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ. В ФСБ отмечали, что деятельность Сосонюка носила враждебный характер по отношению к России и была несовместима со статусом дипломатического работника. По словам самого дипломата, его интересовали различные базы данных, в частности, сведения о регистрационных номерах автомобилей, об уголовных делах и о прописке.

В том же месяце в Севастополе задержали россиянина, который целенаправленно собирал и передавал Киеву составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

В начале июня сотрудники ФСБ России задержали работавшего в интересах украинских спецслужб Алексея Семеняку. Его действия координировали руководители одного из отделов украинской контрразведки, однако он не успел нанести ущерб безопасности России. Его нахождение на территории страны было признано нежелательным, он был выслан с территории РФ и получил запрет на въезд сроком на 25 лет.

В конце июня в ФСБ сообщили о задержании жителя Симферополя, который длительное время получал по заданию спецслужб Украины информацию о полётах авиации Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря. Сведения содержали актуальные данные военного характера и представляли угрозу для безопасности РФ.

В августе в Туле был задержан с поличным агент спецслужб Украины. Он осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.