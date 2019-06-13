Осудить Киев по примеру США, губивших Вьетнам: Россия готова подать иск из-за керченской провокации

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Россия вполне может подать иск к Украине в Международный суд ООН из-за провокации в Керченском проливе. Напомним, Киев подвел корабли к границе России, а затем и вовсе под руководством СБУ моряки нарушили ее и несколько часов оставались в нашем пространстве, не реагируя на требования.

Мохов полагает, следует создать Общественный международный трибунал, подобный тому, что работал в 1967 году - Сартр-Рассел. Такой трибунал, напомним, осудил преступления американских военных во Вьетнаме. По точно таким же принципам трибунал должен оценить и действия Киев.

Досье

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.