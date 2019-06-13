|
Осудить Киев по примеру США, губивших Вьетнам: Россия готова подать иск из-за керченской провокации
13 июня 2019, 13:24 • 28 • Политика
Россия может подать иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе. Предлагается осудить Киев по примеру США, губивших Вьетнам.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Россия вполне может подать иск к Украине в Международный суд ООН из-за провокации в Керченском проливе. Напомним, Киев подвел корабли к границе России, а затем и вовсе под руководством СБУ моряки нарушили ее и несколько часов оставались в нашем пространстве, не реагируя на требования.
Мохов полагает, следует создать Общественный международный трибунал, подобный тому, что работал в 1967 году - Сартр-Рассел. Такой трибунал, напомним, осудил преступления американских военных во Вьетнаме. По точно таким же принципам трибунал должен оценить и действия Киев.
Досье
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы. Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2019, 17:09
|
08 июня 2019, 19:39
|
07 июня 2019, 07:54
|
08 июня 2019, 03:24
|
08 июня 2019, 09:39
|
07 июня 2019, 04:39
|
06 июня 2019, 12:24