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Острый вопрос: почему немецкие полицейские требуют ужесточить наказание за преступления с использованием ножей

06 апреля 2018, 12:24  •  90 • В мире
Профсоюз немецкой полиции требует ужесточить законы страны, которые касаются преступлений с применением ножей. Инициатива силовиков вызвана резким увеличением числа инцидентов такого рода. По статистике, основными зачинщиками поножовщины становятся мигранты, и правоохранители жалуются, что ничего не могут с ними сделать: большинство подозреваемых даже не отправляют под стражу на время следствия. По мнению экспертов, в ближайшее время решить эту проблему властям вряд ли удастся.
 
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Взялись за ножи

Немецкий профсоюз полицейских (Deutsche Polizeigewerkschaft, DPoLG) потребовал от законодательной власти Германии ужесточения наказания за совершение преступлений с использованием ножа, а также разрешения публиковать открытую статистику по правонарушениям этой категории. 

Как говорится в официальном заявлении профсоюза, опубликованном на сайте телеканала Deutsche Welle, в настоящий момент причинение ножевого ранения, если оно не повлекло за собой смерти, обычно трактуется как «телесное повреждение при отягчающих обстоятельствах» и человека, который подозревается в подобном деянии, нельзя отправить под стражу на стадии следствия.

Однако, как утверждает Немецкий профсоюз полицейских, если подобное деяние будет трактоваться как «попытка убийства», подозреваемого можно будет отправить в следственный изолятор на год. Если власти страны заподозрят в этом преступлении беженца, по закону его можно незамедлительно выслать из страны.

В заявлении DPoLG также сказано, что, как правило, ножи с собой носят мигранты из арабских стран, где ношение холодного оружия не является чем-то из ряда вон выходящим и по закону не преследуется строго.

«Другие молодые люди смотрят на это и тоже приобретают ножи. И вот мы имеем повальное вооружение ножами молодёжи», — отмечает в своём коммюнике Немецкий профсоюз полицейских.

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«В настоящее время достаточно лишь небольшой стычки между случайно встретившимися молодыми людьми — и они выхватывают ножи», — подчёркивают представители DPoLG.

«Специфическая социальная группа»

Как сказано в исследовании криминогенной ситуации в ФРГ, проведённом экспертно-аналитическим центром Gatestone Institute, несмотря на то что общенациональная статистика случаев причинения вреда здоровью с помощью ножа в Германии не ведётся, определённые выводы о количестве подобных происшествий можно сделать по материалам территориальных подразделений немецкой полиции. Из этих данных следует, что за 9 лет число криминальных инцидентов с применением ножей в драках выросло на 1200% (с 300 — в 2007 году до 4000 — в 2016-м).

  • Reuters
  • © Alkis Konstantinidis
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Кроме того, как утверждается в отчёте экспертной организации, из-за политики засекречивания преступлений, совершённых мигрантами, трудно определить, к какому числу инцидентов с поножовщиной, которые имели место в последние несколько лет, они причастны.

Также в исследовании говорится, что, по данным полиции, всё чаще ножевые ранения наносятся девушкам в ходе ограблений, попыток изнасилования или так называемых убийств чести — то есть убийства женщины членами её же семьи за вероотступничество или интимную связь до брака.

Заместитель главы ещё одного немецкого трудового объединения, Профсоюза полиции, Арнольд Пликерт заявил в 2017 году в интервью местному порталу knife-blog.com, что правоохранители отмечают резкий рост числа случаев применения ножей в драках представителями ряда этнических групп в ФРГ.

«В центре нашего внимания оказалась специфическая социальная группа, состоящая в основном из молодых людей, которые носят с собой ножи практически постоянно — с целью применения в ходе конфликта. Особенно много таких парней среди членов арабских семей и выходцев из Ливии, для которых нож является практически непременным атрибутом. Также ножи стали неотъемлемой частью экипировки профессиональных преступников и членов молодёжных банд», — подчеркнул Пликерт.

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В последнее время в Германии с помощью ножей стали совершаться даже теракты. Так, в июле прошлого года неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета в Гамбурге. Полиция квалифицировала этот инцидент как теракт. Аналогичный случай имел место в мае 2016 года на железнодорожной станции неподалёку от Мюнхена. Мужчина восточной внешности атаковал толпу людей с ножом. В результате пострадали четверо, один из которых позже скончался в больнице.

В 2017 году жертвами поножовщины становились даже политики регионального значения. Так, в ноябре 2017 года злоумышленник пытался пырнуть ножом мэра городка Альтена в земле Северный Рейн-Вестфалия Андреаса Хольштейна, когда тот зашёл в кафе за шаурмой. Градоначальника спас владелец лавки, который задержал нападавшего. Мэра отправили в больницу с ранениями шеи.

Методы убеждения

 

Проблема поножовщины актуальна не только для ФРГ. В апреле нынешнего года Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что в период с января по сентябрь прошлого года в Соединённом Королевстве произошло почти 37,5 тыс. подобных правонарушений — на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом наиболее часто подобные инциденты происходят в Лондоне — за 9 месяцев 2017 года число фактов причинения телесных повреждений ножом выросло в столице на 23%.

  • Reuters
  • © Johannes Eisele

Чтобы снизить количество правонарушений с поножовщиной британская полиция даже запустила специальный проект #knifefree, цель которого — убедить молодых людей не носить с собой холодное оружие. Эта пропаганда ведётся в форме постов в социальных сетях, репортажей на телевидении и постеров в наиболее криминогенных районах. В рамках данной кампании молодым людям расскажут о правовых последствиях, которые наступят в случае применения ножа. Кроме того, они смогут ознакомиться с реальными историями подростков, которые получили ножевые ранения. На этот проект из бюджета МВД Великобритании выделено £1,35 млн ($1,9 млн).

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Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов рассказал в интервью RT, что количество уличных преступлений в ФРГ действительно резко возросло, а заявление профсоюза полиции прозвучало именно сейчас, потому что сотрудники МВД требуют от нового правительства соблюдения коалиционного соглашения.

«Могу точно сказать, что в период с 2015 по 2016 год количество грабежей, краж, изнасилований и случаев причинения тяжких телесных повреждений в Германии выросло в разы. Нынешний договор о создании коалиционного правительства содержит пункт о необходимости укрепления внутренней безопасности в стране. Вероятно, профсоюз полиции сейчас выпустил своё заявление о необходимости бороться с поножовщиной, чтобы потребовать от нового главы МВД Хорста Зеехофера, которой имеет репутацию консерватора, жёстких мер, направленных на борьбу с преступностью. И в частности — на изменение законодательства в сфере ношения и применения ножей», — рассуждает Белов.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований  Владимир Брутер, в свою очередь, отметил в беседе с RT, что ужесточения законодательства Великобритании и Германии по отношению к любителям носить с собой нож, безусловно, будут введены, однако это потребует немало времени.

«Конечно, рост числа инцидентов, связанных с поножовщиной, связан с притоком нелегальных мигрантов. В новых для себя странах они не имеют возможности приобрести огнестрельное оружие, а потому используют самое доступное — холодное оружие. Конечно, законодательные ограничения для его ношения и приобретения введут, однако это произойдёт после ряда дискуссий и экспертиз», — отметил он.

По словам Брутера, попытки законодательно ограничить право на покупку и ношение ножей натолкнуться на сопротивление правозащитников, а также на необходимость выработки таких законодательных формулировок, которые устроят всех.

«Так что, пока всё будет согласовано, пройдёт не один год. И эти изменения будут оплачены жизнями и здоровьем людей», — заключил эксперт.  

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