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Острый вопрос Крыма и пять тем: о чём будут говорить Путин и Эрдоган

29 сентября 2021, 13:55  •  204 • Политика
Владимир Путин проведёт переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Известны пять тем, о которых будут говорить лидеры. Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал вероятность беседы о крымском вопросе, который ранее обострил турецкий президент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в среду, 29 сентября рассказал о плане встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Состоится встреча в закрытом режиме - лидеры стран будут говорить один на один. После запланирован рабочий завтрак.
Пять главных тем переговоров уже известны. Лидерам стран предстоит обсудить положение дел в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, а также экономику. В то же время, известные заявления Эрдогана о Крыме, сделанные в политической полемике и не обращённые к России, обойдут стороной.

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