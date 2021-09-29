Острый вопрос Крыма и пять тем: о чём будут говорить Путин и Эрдоган

Владимир Путин проведёт переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Известны пять тем, о которых будут говорить лидеры. Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал вероятность беседы о крымском вопросе, который ранее обострил турецкий президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в среду, 29 сентября рассказал о плане встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Состоится встреча в закрытом режиме - лидеры стран будут говорить один на один. После запланирован рабочий завтрак.

Пять главных тем переговоров уже известны. Лидерам стран предстоит обсудить положение дел в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье, а также экономику. В то же время, известные заявления Эрдогана о Крыме, сделанные в политической полемике и не обращённые к России, обойдут стороной.