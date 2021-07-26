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Острова свободы: для чего на Курилах хотят упростить таможенные правила
26 июля 2021, 20:00 • 103 • Политика
Решение о создании свободной таможенной зоны на Курилах может быть принято уже в этом году, сообщили «Известиям» в Госдуме. Право на использование этой процедуры предоставят в первую очередь Японии, но оно может быть распространено и на другие азиатские страны. По оценкам политиков, формирование такой территории может стать стимулом для инвестиций в размере нескольких миллиардов долларов. О возможном создании свободной таможенной зоны, а также об отмене части налогов для предпринимателей на Курилах, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил во время поездки на Итуруп. Однако окончательное решение будет объявлено после обсуждения инициативы с президентом.
Перемещение товаров
Отношения России и Японии в последние десятилетия традиционно осложняет тема Курильских островов. Для Москвы их принадлежность — вопрос давно закрытый, в то время как Токио считает эти территории своими. 23 июля, накануне поездки Михаила Мишустина на самый большой остров архипелага Итуруп президент РФ напомнил анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению японской стороны в экономическую деятельность Курильских островов.
Для упрощения импорта необходимого оборудования и товаров кабмин рассматривает вопрос создания на Курилах свободной таможенной территории, сообщил Михаил Мишустин в ходе посещения рыбоперерабатывающего завода на Итурупе 26 июля. Также, чтобы привлечь зарубежные — в том числе и японские — вложения в субъект, правительство рассматривает возможность освобождения инвесторов от части налогов. Окончательное решение будет принято после обсуждения возможных форматов премьером и президентом.
— Думаю, оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран, — заявил Михаил Мишустин во время беседы с рабочими рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» в Курильске.
Известно, что Токио пока воздерживаются от оценки предложения и ждут окончательного решения. Тем не менее, в этот же день — уже по традиции — японская сторона сообщила о недовольсте визитом российских властей на остров, выразив протест из-за приезда Михаила Мишустина на Итуруп. На что в Кремле зарубежным коллегам напомнили, что премьер-министр России совершает поездки в те регионы страны, которые считает необходимым посетить.
Кроме вопросов международного сотрудничества глава кабмина, как и ожидалось, обсудил и проблемы местных рыболовов. Так, для увеличения поставок минтая на внутренний рынок власти будут субсидировать железнодорожные перевозки этой продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. Профильным ведомствам предстоит проконтролировать всю цепочку — от причала до прилавка.
— Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги, — подчеркнул Михаил Мишустин.
Непросто на островах и с газоснабжением, но губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет сдано хранилище для сжиженного голубого топлива. Будут решаться и социальные проблемы — в ходе визита премьер поручил обеспечить Курильскую центральную районную больницу всем необходимым оборудованием.
Желания и возможности
Решение о создании свободной таможенной зоны может быть принято в этом году, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Эта мера направлена в первую очередь на развитие сотрудничества с Японией. В Москве надеются, что Токио оставит свои территориальные притязания и будет готов к сотрудничеству в экономической плоскости.
Появление такой зоны — вопрос ближайшего времени, заявил «Известиям» и первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Политик допустил: если Япония продолжит добиваться передачи ей Курильских островов, Россия может распространить право на использование свободной таможенной зоны на другие азиатские страны — например, на Южную Корею или Вьетнам. При этом, согласно расчетам депутата, создание преференций может привести к притоку инвестиций в размере миллиардов долларов — как российских, так и зарубежных предпринимателей. По его словам, среди прочего это связано с планами активного развития в регионе направлений «зеленой» политики.
Если Россия создаст свободную таможенную зону для всех стран, это может вызвать новый протест со стороны официального Токио, считает руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
— Япония не готова сотрудничать, отбросив свои территориальные притязания. Она всегда смотрела на взаимодействие с Россией через призму возможности возвращения «своих северных территорий». Стороны обозначили позиции, и пока никакого прогресса по этому вопросу нет, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт.
В 2016 году Москве и Токио удалось согласовать заявление о совместной хозяйственной деятельности на Курилах, однако каких-то прорывных результатов за этим пока не последовало. Это связано с тем, что японская сторона настаивала на предоставлении особой юридической формы для работы своих компаний: соблюдение российского законодательства означало было для нее признание принадлежности островов РФ.
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