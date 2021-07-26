Острова свободы: для чего на Курилах хотят упростить таможенные правила

Решение о создании свободной таможенной зоны на Курилах может быть принято уже в этом году, сообщили «Известиям» в Госдуме . Право на использование этой процедуры предоставят в первую очередь Японии, но оно может быть распространено и на другие азиатские страны. По оценкам политиков, формирование такой территории может стать стимулом для инвестиций в размере нескольких миллиардов долларов. О возможном создании свободной таможенной зоны , а также об отмене части налогов для предпринимателей на Курилах, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в о время поездки на Итуруп . Однако окончательное решение будет объявлено после обсуждения инициативы с президентом.

Перемещение товаров

Отношения России и Японии в последние десятилетия традиционно осложняет тема Курильских островов. Для Москвы их принадлежность — вопрос давно закрытый, в то время как Токио считает эти территории своими. 23 июля, накануне поездки Михаила Мишустина на самый большой остров архипелага Итуруп президент РФ напомнил анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению японской стороны в экономическую деятельность Курильских островов.

Для упрощения импорта необходимого оборудования и товаров кабмин рассматривает вопрос создания на Курилах свободной таможенной территории, сообщил Михаил Мишустин в ходе посещения рыбоперерабатывающего завода на Итурупе 26 июля. Также, чтобы привлечь зарубежные — в том числе и японские — вложения в субъект, правительство рассматривает возможность освобождения инвесторов от части налогов. Окончательное решение будет принято после обсуждения возможных форматов премьером и президентом .

— Думаю, оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран , — заявил Михаил Мишустин во время беседы с рабочими рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» в Курильске.

Известно, что Токио пока воздерживаются от оценки предложения и ждут окончательного решения. Тем не менее, в этот же день — уже по традиции — японская сторона сообщила о недовольсте визитом российских властей на остров, выразив протест из-за приезда Михаила Мишустина на Итуруп. На что в Кремле зарубежным коллегам напомнили, что премьер-министр России совершает поездки в те регионы страны, которые считает необходимым посетить .

Кроме вопросов международного сотрудничества глава кабмина, как и ожидалось, обсудил и проблемы местных рыболовов. Так, для увеличения поставок минтая на внутренний рынок власти будут субсидировать железнодорожные перевозки этой продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны . Профильным ведомствам предстоит проконтролировать всю цепочку — от причала до прилавка.

— Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Непросто на островах и с газоснабжением, но губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что на Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет сдано хранилище для сжиженного голубого топлива. Будут решаться и социальные проблемы — в ходе визита премьер поручил обеспечить Курильскую центральную районную больницу всем необходимым оборудованием.

Желания и возможности

Решение о создании свободной таможенной зоны может быть принято в этом году, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов . Эта мера направлена в первую очередь на развитие сотрудничества с Японией. В Москве надеются, что Токио оставит свои территориальные притязания и будет готов к сотрудничеству в экономической плоскости.

Появление такой зоны — вопрос ближайшего времени, заявил «Известиям» и первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев . Политик допустил: если Япония продолжит добиваться передачи ей Курильских островов, Россия может распространить право на использование свободной таможенной зоны на другие азиатские страны — например, на Южную Корею или Вьетнам. При этом, согласно расчетам депутата, создание преференций может привести к притоку инвестиций в размере миллиардов долларов — как российских, так и зарубежных предпринимателей. По его словам, среди прочего это связано с планами активного развития в регионе направлений «зеленой» политики .

Если Россия создаст свободную таможенную зону для всех стран, это может вызвать новый протест со стороны официального Токио, считает руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

— Япония не готова сотрудничать, отбросив свои территориальные притязания. Она всегда смотрела на взаимодействие с Россией через призму возможности возвращения «своих северных территорий» . Стороны обозначили позиции, и пока никакого прогресса по этому вопросу нет, — отметил в беседе с «Известиями» эксперт.