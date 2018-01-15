Остров Крк в планах энергетического доминирования США

В конце прошлого года Еврокомиссия решила выделить Хорватии 101,4 миллиона евро на строительство СПГ-терминала на острове Крк. Это чуть больше четверти общей суммы бюджета проекта (384 миллиона евро). Однако начало положено.

США уже несколько лет работают над тем, чтобы превратить Хорватию в энергетический хаб. При президенте Бараке Обаме этим занимались вице-президент Джозеф Байден и специальный посланник Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хохштейн, которые предложили президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович строить газовый терминал на острове Крк.

Сменивший Барака Обаму год назад Дональд Трамп продолжил эту линию. 4 июля 2017 года он специально прилетел в Варшаву на саммит «Инициатива трёх морей», где рекламировал поставки СПГ как часть своей новой политики «энергетического доминирования». «Мы собрались здесь на эту историческую встречу, – заявил Трамп, – чтобы дать старт новому будущему с открытыми, справедливыми и доступными энергетическими рынками, которые принесут большую безопасность и процветание всем нашим гражданам». Стало понятно, что перспективы у хаба на острове Крк есть.

«Троеморье» без Хорватии не имеет смысла. Главное, вбить клин в отношения между Берлином и Москвой и сделать так, чтобы немцы и французы перестали доминировать в европейской политике. Сближения Парижа, Берлина и Москвы Трамп опасается не на шутку. А Варшава изо всех сил противится проекту “Северный поток - 2”. Польский президент Анджей Дуда неоднократно намекал Ангеле Меркель, что для него дружба с Вашингтоном дороже. Поляки уже построили на берегу Балтийского моря в городе Свиноуйсьце за 720 миллионов евро портовый терминал для СПГ из-за океана. Это северный конец проектируемого газотранспортного коридора, южным концом которого должен стать остров Крк.

То, что американский сжиженный газ будет дороже трубопроводного российского, поляков не смущает. Главное – встроиться в планы Вашингтона, сломав игру немцам и русским. И Варшава в конце ноября 2017 года подписала 5-летний контракт с компанией Centrica LNG на поставки американского СПГ. Это первый шаг к тому, чтобы изменить положение дел в регионе, где «исторически доминировал российский газ». За это польские власти рассчитывают получить скидки от американцев на СПГ, чтобы потом перепродавать заокеанский газ с выгодой для себя.

В большом бизнесе случайностей не бывает. Не успела Варшава договориться с компанией Centrica LNG, как Брюссель сделал Загребу подарок. Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете нашёл деньги для строительства на острове Крк. Первоначально хотели сооружать наземный терминал на 2,4 миллиона тонн СПГ, но потом планы изменились и решили установить плавучий терминал, который занимает меньше места и строится быстрее. А Колинде Грабар-Китарович нужно спешить: у неё через два года заканчивается президентский мандат, и без поддержки из Вашингтона и Брюсселя переизбраться на второй срок ей будет сложно. 19 ноября прошлого года хорватский президент собрала журналистов и долго рассказывала о том, что строительство терминала на острове Крк принесёт Хорватии желанную энергетическую безопасность.

Так что на Балканах Трамп добивается своего. За шесть месяцев он сумел убедить хорватскую оппозицию, которая зарабатывала авторитет на том, что экологи рассказывали о катастрофе, которая ждёт Адриатику при строительстве на острове Крк, поддержать госпожу Колинду Грабар-Китарович. Газовый коридор «Север – Юг» даст возможность Соединёнными Штатам, считает Дональд Трамп, стать если не главным, то одним из ведущих экспортёров газа в Европу, оттесняя Россию. Вот и Польша уже объявила, что с 2022 года не собирается продлевать контракт на поставку газа из России.