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Остросюжетный сериал британской разведки: эксперт раскрыл создателей "дела Навального"

14 декабря 2020, 12:15  •  119 • Политика
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Политолог высмеял подходы зарубежной журналистики
Недавно в западной прессе появилась информация, что "многострадалец" Алексей Навальный якобы был отравлен не один раз, а целых два. На очередной провокационный выпад отреагировал политический эксперт Николай Стариков.
Писатель обратил внимание на источники информации, которые приводят журналисты британского издания The Sunday Times. У западных работников прессы стало уже традицией ссылаться на неких "анонимных, но надежных информаторов в спецслужбах".
Также было и в случае "второго отравления" оппозиционера. При этом какие-либо убедительные доказательства ни первой, ни второй "атаки" на блогера так и не были предоставлены российской стороне.
По мнению Старикова, неспроста именно в британских СМИ появляются подобные вбросы. Несмотря на то, что Навальный лечился в Германии, наиболее сведущими в перипетиях его жизни оказались почему-то англичане.
Публицист напомнил о слаженной работе британской разведки "МИ-6" – где, вероятнее всего, и была разработана легенда об "отравленном" Навальном. Стариков отметил, что агенты данной организации питают слабость к остросюжетным сериалам, красивым и опасным девушкам и чьей-то внезапной смерти.
В своем телеграм-канале политолог упомянул небезызвестную Марию Певчих. Девушка сопровождала Навального в пресловутой поездке, при этом по счастливому "совпадению" постоянно проживает в столице Великобритании.
К слову, в Омске уже ответили на сообщения о второй попытке "отравить" Навального.

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