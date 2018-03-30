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«Острое недовольство местных жителей»: как действия США в сирийской Ракке привели к гуманитарному кризису

30 марта 2018, 17:39  •  79 • В мире
В сирийской Ракке, которая сейчас находится под контролем США, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, заявили в Генштабе ВС РФ. По данным российского оборонного ведомства, американская сторона бездействует. В городе не работают водопровод и канализация, не проводится разминирование местности, до сих пор многие районы Ракки опасны для проживания. Местное население начинает проявлять «острое недовольство» ситуацией. При этом, как сообщили в Генштабе, США не допускают в город представителей международных организаций и колонны с гумпомощью.
 
AFP
 

В Генштабе ВС РФ рассказали о тяжёлой гуманитарной ситуации в сирийской Ракке, которая сейчас находится под контролем США. По данным российского оборонного ведомства, американские коллеги не предпринимают «активных действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН и нормализации гуманитарной обстановки в указанных районах». 

«Между тем, по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Ракке сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. В столице провинции, куда вернулось около 95 тыс. человек, почти полностью разрушена инфраструктура, жители не имеют доступа к коммунальным и социальным услугам. В городе функционирует лишь одна больница и родильный дом», — заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Кроме того, по его словам, в городе не работает водопровод, имеются серьёзные проблемы с обеспечением водой. Местные жители зачастую берут её прямо из реки Евфрат, что повышает угрозу распространения инфекций и эпидемий.

  • Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской
  • РИА Новости

Американские военные практически не проводят в городе работ по разминированию территории.

«Еженедельно регистрируются до 25 подрывов мирных жителей. По данным ООН, за период с октября 2017 г. по 14 марта 2018 г. погибли 130 и ранены 658 человек», — подчеркнул Рудской.

Ранее также сообщалось, что в Ракке под завалами остаются тысячи тел мирных жителей и боевиков, которые погибли в ходе бомбардировок коалиции во главе с США.  

Недовольство местных жителей

По оценке Генштаба, командование Сирийских демократических сил и местные органы самоуправления, назначенные американцами, не справляются с решением гуманитарных проблем. 

«Коренное арабское население подвергается репрессиям и поборам, проводится принудительная мобилизация. Это вызывает острое недовольство местных жителей», — говорится в сообщении Генштаба РФ.

  • globallookpress.com
  • © Morukc Umnaber

Так, отметил Рудской, 25 марта в районе населённого пункта Аль-Мансура, расположенного в 25 километрах юго-западнее Ракки, «началось восстание коренного арабского населения против произвола подконтрольных США формирований, ведущих себя на чужой земле как оккупанты».

Ради спасения мирного населения Генштаб РФ призывает открыть доступ в город гуморганизациям.

«Чтобы спасти мирных жителей, в том числе больных и раненых, призываем открыть доступ в Ракку и Рукбан международным гуманитарным организациям и гуманитарным конвоям ООН», — заявил Рудской.

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Генерал также выразил надежду, что «западные партнёры и другие заинтересованные стороны окажут на лидеров вооружённых формирований соответствующее влияние» и предоставят гарантии того, что международная гуманитарная помощь попадёт к нуждающимся.

Непреодолимое препятствие 

Напомним, ранее поступали сообщения о том, что американские военные препятствуют прибытию в сирийскую Ракку любых гуманитарных организаций. Военные США также не позволяют попасть в город миссии ООН для оценки масштаба гуманитарной катастрофы. По данным российского ведомства, в городе относительная безопасность наблюдается только в ряде центральных кварталов.

27 марта заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что оценочная миссия всемирной организации намерена отправиться в сирийскую Ракку на следующей неделе.

Стычки с местным населением

 

Нескоординированные действия американских представителей на подконтрольных им территориях приводят также к конфликтам между различными этническими группами мирных жителей. Так, несколько дней назад стало известно о конфликте в городе Аль-Мансура. Там вспыхнуло восстание — против курдов выступили представители арабского племени аль-бухамис. Причиной столкновений стал арест курдскими силами главы племени шейха Башира Хамдана аль-Хашара.

Кроме того, около года назад ВВС США нанесли удар по школе в городе Аль-Мансуре, где укрывались мирные жители. Жертвами атаки стали 33 человека. 

В конце марта арабским ополченцам удалось отбить у курдов несколько блокпостов на окраине Аль-Мансуры, в это же время в самом населённом пункте местные жители начали акцию протеста против коалиции. Стычки между местными жителями и представителями коалиции проходят и в других населённых пунктах сирийской мухафазы Ракка. В ходе столкновений пострадали как представители SDF, так и местные жители, которым удалось сжечь несколько опорных пунктов Демократических сил Сирии. 

Стабилизация обстановки в Гуте

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Россия при содействии Дамаска продолжает работу по стабилизации ситуации на освобождённых от боевиков территориях. В частности, в Гуте проводится беспрецедентная по масштабу гуманитарная операция. Через специально созданные коридоры выводятся мирные жители, боевики и их семьи. При этом в Восточной Гуте боевые действия не ведутся неделю. 

Жители региона своевременно получают необходимую медицинскую помощь, а также продукты питания и одежду. С момента объявления гуманитарных пауз Россия и ООН доставили в регион 445 тонн продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости. Содействие в оказании помощи также оказывают Международный Комитет Красного Креста и Сирийский Арабский Красный Полумесяц.

Гуманитарные операции продолжаются также в Идлибе, в районах Арбила и Джаубара, в городе Дума и в провинции Дейр эз-Зор.

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