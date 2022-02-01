Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоат...
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
Главная / Политика

Острейшая перепалка. Постпреды России и США при ООН крупно поссорились - WP

01 февраля 2022, 15:45  •  250 • Политика
Постпреды России и США при ООН Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд поругались на заседании организации.
Их перепалка стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.
Небензя резко отреагировал на слова американской коллеги о том, что Россия якобы пытается выставить Запад агрессором. Представитель России также указал, что Вашингтон регулярно устраивает провокации: в частности, по вопросам Украины. Небензя заявил, что слова США в сторону России являются полной ложью.
Стороны обменялись взаимными упрёками, вспомнили холодную войну и высказали накопившиеся обиды. По словам журналистов, представили России и США давно так не ссорились. И хоть дипломаты потом заверили, что разрешат спор мирно, на уступки пока ни одна из сторон не пошла.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


250
Источник
Похожие новости
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решения
01 февраля 2022, 08:10
Русский дипломат обнулил цифры постпреда США об армии России одним фактом об американцах
01 февраля 2022, 00:35
Почему Джонсон не смог позвонить Путину? Переговоры перенесены
01 февраля 2022, 10:30
Немцев насмешил "военный подарок" Берлина Киеву: Мем с Путиным стал вирусным
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 февраля 2022, 08:10
В Пентагоне отменят отпуска. Россия нащупала способ сделать США шёлковыми
01 февраля 2022, 06:25
Госдеп США просчитался: Русские отказались "вставать по стойке смирно"
01 февраля 2022, 10:30
Пришло время разменять донбасский козырь: Россия и НАТО в шаге от исторического решен...
01 февраля 2022, 01:10
Договор России с Китаем и ввод войск ОДКБ на Украину. Депутат Рады спрогнозировал буд...
01 февраля 2022, 08:10
Русский дипломат обнулил цифры постпреда США об армии России одним фактом об американ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2022, 08:55
Пять требований русских к Казахстану. Пора подчиниться
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
26 января 2022, 15:40
Россия избавляется от доллара. Лавров объяснил, с чем связано жёсткое решение
30 января 2022, 10:40
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
29 января 2022, 19:30
России дали две недели. Дальше – война?
28 января 2022, 13:45
Украинские олигархи готовятся бежать из страны
29 января 2022, 23:35
Киев проговорился о ловушке для России: "Ранее об этом даже боялись заводить разговор"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.