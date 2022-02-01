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Острейшая перепалка. Постпреды России и США при ООН крупно поссорились - WP
01 февраля 2022, 15:45 • 250 • Политика
Постпреды России и США при ООН Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд поругались на заседании организации.
Их перепалка стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.
Небензя резко отреагировал на слова американской коллеги о том, что Россия якобы пытается выставить Запад агрессором. Представитель России также указал, что Вашингтон регулярно устраивает провокации: в частности, по вопросам Украины. Небензя заявил, что слова США в сторону России являются полной ложью.
Стороны обменялись взаимными упрёками, вспомнили холодную войну и высказали накопившиеся обиды. По словам журналистов, представили России и США давно так не ссорились. И хоть дипломаты потом заверили, что разрешат спор мирно, на уступки пока ни одна из сторон не пошла.
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