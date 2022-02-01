Острейшая перепалка. Постпреды России и США при ООН крупно поссорились - WP

Постпреды России и США при ООН Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд поругались на заседании организации.

Их перепалка стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.

Небензя резко отреагировал на слова американской коллеги о том, что Россия якобы пытается выставить Запад агрессором. Представитель России также указал, что Вашингтон регулярно устраивает провокации: в частности, по вопросам Украины. Небензя заявил, что слова США в сторону России являются полной ложью.

Стороны обменялись взаимными упрёками, вспомнили холодную войну и высказали накопившиеся обиды. По словам журналистов, представили России и США давно так не ссорились. И хоть дипломаты потом заверили, что разрешат спор мирно, на уступки пока ни одна из сторон не пошла.