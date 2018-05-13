«Острая фаза соперничества»: отстают ли США от России и Китая в области гиперзвукового оружия

Соединённые Штаты ведут разработки в сфере гиперзвукового оружия на уровне других стран. К такому выводу, как сообщает телеканал CNBC, пришли американские аналитики. По их мнению, в отличие от России и Китая, США занимаются «гораздо более сложной задачей» и создают неядерное оружие высокой точности. Российские военные эксперты назвали это заявление «попыткой оправдаться» за неуспешные разработки. Специалисты напомнили, что Москва продемонстрировала универсальное высокоточное оружие — ракету «Кинжал», которая уже стоит на вооружении российской армии.

Телеканал CNBC сравнил возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия. В материале отмечается, что официальные лица США неоднократно признавали преимущество Москвы и Пекина в этой области.

Однако эксперты телеканала утверждают, что отставание Вашингтона связано с тем, что Соединённые Штаты занимаются «гораздо более сложной задачей», движутся по другому пути. Эксперт в области вооружений Зоя Стэнли-Локман заявила, что неядерные ракеты должны поражать цели с большой точностью, тогда как для ядерных ракет это не принципиально.

В свою очередь, специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон пояснил, что США концентрируются на разработке неядерных ракет, которые способны поражать цели небольшого масштаба. В качестве примера он привёл американскую программу гиперзвуковых планирующих блоков, в рамках которой ракета была запущена на расстояние 4 тыс. км, тогда как китайский аналог, по словам Эктона, не пролетел и 2 тыс. км.

Комментируя выводы американских аналитиков, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с RT заявил, что российское гиперзвуковое оружие превосходит и американские, и китайские аналоги.

«Россия по части разработки высокоточного гиперзвукового оружия выбралась на первое место и уверенно лидирует», — отметил он.

Баранец называл утверждения американских экспертов о более сложных задачах США лукавством. Он напомнил, что у России также есть высокоточное оружие подобного типа.

«Чтобы хоть как-то оправдать своё отставание от России, американские аналитики и эксперты лукавят: они говорят, что идут две разные гонки. Россия якобы сосредоточилась на гиперзвуковом оружии с ядерной боеголовкой. Но это звучит невероятно глупо, поскольку наша страна разрабатывает универсальное высокоточное гиперзвуковое оружие… Одну из таких разработок — «Кинжал» — мы видели 9 мая на параде Победы. Это российская гиперзвуковая ракета, которой сегодня в мире нет равных», — подчеркнул военный обозреватель.

«Россия разрабатывает средства противодействия»

В мае заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что десять самолётов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже заступили на опытное дежурство. Он отметил, что «Кинжал» — ракета повышенной дальности, которая способна преодолевать системы ПВО и ПРО, является неуязвимой и обладает «очень серьёзным боевым могуществом и потенциалом».

После парада Победы на ракету обратили внимание американские СМИ. Издание The Washington Times отмечало, что в виде «Кинжала» Россия получило неядерное оружие, которое способно преодолеть самые современные системы противоракетной обороны в мире.

Впервые «Кинжал» был представлен широкой публике 1 марта 2018 года в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда же российский лидер анонсировал запуск серийного производства гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард», которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты.

«Что касается американского гиперзвукового оружия, то мы уже, наверное, лет 20, а то и больше наблюдаем за их разработками. Идут они сложно, с серьёзными сбоями… У американцев гиперзвуковое оружие топчется где-то на рубеже пяти-шести махов. Наше же уже заходит за десять махов», — отметил Баранец.

В то же время американские разработки в этой области не стоит недооценивать, подчеркнул в разговоре с RT член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

«Разумеется, они ведут разработки, в том числе гиперзвукового оружия и оружия космического базирования. Это фактор, с которым следует считаться… Россия осознаёт опасность ведущихся в США работ по созданию нового класса вооружений, в том числе высокоточных, и разрабатывает средства противодействия», — считает эксперт.

Он отметил высокие финансовые возможности США при разработке оружия и экономический потенциал Китая, который может быть преобразован в военный.

«США и Китай находятся в острой фазе соперничества в сфере военных технологий, и их интересы в южных морях сталкиваются очень сильно», — сказал Коротченко.

CH-AS-X-13

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Эксперт добавил, что Китай пока отстаёт от России и США в области стратегических ядерных вооружений, но подтягивается к их возможностям.

В апреле издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что ракетные войска армии Китая провели секретные испытания аналога российского «Кинжала» — аэробаллистической ракеты CH-AS-X-13. Отмечается, что новая ракета будет готова к развёртыванию к 2025 году.