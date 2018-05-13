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«Острая фаза соперничества»: отстают ли США от России и Китая в области гиперзвукового оружия
13 мая 2018, 21:24 • 58 • В мире
Соединённые Штаты ведут разработки в сфере гиперзвукового оружия на уровне других стран. К такому выводу, как сообщает телеканал CNBC, пришли американские аналитики. По их мнению, в отличие от России и Китая, США занимаются «гораздо более сложной задачей» и создают неядерное оружие высокой точности. Российские военные эксперты назвали это заявление «попыткой оправдаться» за неуспешные разработки. Специалисты напомнили, что Москва продемонстрировала универсальное высокоточное оружие — ракету «Кинжал», которая уже стоит на вооружении российской армии.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» РИА Новости © Илья Питалев
Телеканал CNBC сравнил возможности российского, китайского и американского гиперзвукового оружия. В материале отмечается, что официальные лица США неоднократно признавали преимущество Москвы и Пекина в этой области.
Однако эксперты телеканала утверждают, что отставание Вашингтона связано с тем, что Соединённые Штаты занимаются «гораздо более сложной задачей», движутся по другому пути. Эксперт в области вооружений Зоя Стэнли-Локман заявила, что неядерные ракеты должны поражать цели с большой точностью, тогда как для ядерных ракет это не принципиально.
В свою очередь, специалист по политике в области ядерных технологий Фонда Карнеги Джеймс Эктон пояснил, что США концентрируются на разработке неядерных ракет, которые способны поражать цели небольшого масштаба. В качестве примера он привёл американскую программу гиперзвуковых планирующих блоков, в рамках которой ракета была запущена на расстояние 4 тыс. км, тогда как китайский аналог, по словам Эктона, не пролетел и 2 тыс. км.
Комментируя выводы американских аналитиков, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с RT заявил, что российское гиперзвуковое оружие превосходит и американские, и китайские аналоги.
Баранец называл утверждения американских экспертов о более сложных задачах США лукавством. Он напомнил, что у России также есть высокоточное оружие подобного типа.
«Чтобы хоть как-то оправдать своё отставание от России, американские аналитики и эксперты лукавят: они говорят, что идут две разные гонки. Россия якобы сосредоточилась на гиперзвуковом оружии с ядерной боеголовкой. Но это звучит невероятно глупо, поскольку наша страна разрабатывает универсальное высокоточное гиперзвуковое оружие… Одну из таких разработок — «Кинжал» — мы видели 9 мая на параде Победы. Это российская гиперзвуковая ракета, которой сегодня в мире нет равных», — подчеркнул военный обозреватель.
«Россия разрабатывает средства противодействия»
В мае заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что десять самолётов-перехватчиков МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже заступили на опытное дежурство. Он отметил, что «Кинжал» — ракета повышенной дальности, которая способна преодолевать системы ПВО и ПРО, является неуязвимой и обладает «очень серьёзным боевым могуществом и потенциалом».
После парада Победы на ракету обратили внимание американские СМИ. Издание The Washington Times отмечало, что в виде «Кинжала» Россия получило неядерное оружие, которое способно преодолеть самые современные системы противоракетной обороны в мире.
Впервые «Кинжал» был представлен широкой публике 1 марта 2018 года в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда же российский лидер анонсировал запуск серийного производства гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард», которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты.
В то же время американские разработки в этой области не стоит недооценивать, подчеркнул в разговоре с RT член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».
«Разумеется, они ведут разработки, в том числе гиперзвукового оружия и оружия космического базирования. Это фактор, с которым следует считаться… Россия осознаёт опасность ведущихся в США работ по созданию нового класса вооружений, в том числе высокоточных, и разрабатывает средства противодействия», — считает эксперт.
Он отметил высокие финансовые возможности США при разработке оружия и экономический потенциал Китая, который может быть преобразован в военный.
«США и Китай находятся в острой фазе соперничества в сфере военных технологий, и их интересы в южных морях сталкиваются очень сильно», — сказал Коротченко.
Эксперт добавил, что Китай пока отстаёт от России и США в области стратегических ядерных вооружений, но подтягивается к их возможностям.
В апреле издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что ракетные войска армии Китая провели секретные испытания аналога российского «Кинжала» — аэробаллистической ракеты CH-AS-X-13. Отмечается, что новая ракета будет готова к развёртыванию к 2025 году.
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