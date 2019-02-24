«Острая фаза предвыборной кампании»: кому может быть выгодно обострение ситуации в Донбассе

Украинские военные утверждают, что обстановка в Донбассе обострилась. В ДНР при этом заявили, что за сутки украинские силовики нарушили перемирие 20 раз. Ранее в самопровозглашённой республике указали на значительное усиление агрессии со стороны ВСУ. В середине февраля в центре Донецка произошла серия взрывов в районе правительственных зданий рядом с гостиницей, в которой размещается миссия ОБСЕ. 23 февраля на нейтральной территории был взорван автомобиль с мирными гражданами. В ДНР отметили, что за несколько часов до инцидента по этому маршруту проехали представители мониторинговой миссии. По мнению экспертов, украинский лидер Пётр Порошенко попытается использовать обострение на востоке страны в целях повышения своего рейтинга. Об этом свидетельствуют и официальные заявления Киева о необходимости продолжать военные действия, считают политологи.

За последние сутки ситуация в Донбассе обострилась. Об этом заявил представитель пресс-службы Операции объединённых сил Украины (ООС) Алексей Жуганов. Он утверждает, что в этом виноваты силы самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также Россия.

«По сравнению с прошлыми сутками, обстановка в районе проведения операции Объединённых сил обострилась, — говорится в Facebook ООС. — С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял наши позиции, при этом десять раз применив вооружение, запрещённое Минскими соглашениями».

В свою очередь, в ДНР сообщили об обстрелах украинских силовиков. По данным представителя самопровозглашённой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова, ВСУ нарушили перемирие 20 раз.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило 20 раз. Общее количество применённых ВФУ боеприпасов — 48 единиц», — сказал он.

Якубов подчеркнул, что при подсчётах не учитывались снаряды, выпущенные из оружия калибром до 12,7 мм.

Ещё 16 февраля в ДНР отмечали, что ВСУ стали более агрессивно действовать на востоке Украины.

«За последние несколько дней отмечается значительное усиление агрессии со стороны украинских боевиков. В результате обстрелов повреждены около двух десятков жилых домов», — цитирует представителя Народной милиции ДНР РИА Новости.

18 февраля в центре Донецка, рядом с правительственными зданиями и гостиницей, в которой проживает миссия ОБСЕ, произошла серия взрывов. Как выяснили в ДНР, причиной стал подрыв трёх самодельных взрывных устройств.

«Сегодня утром в городе Донецке были зафиксированы три разрыва самодельных безоболочных взрывных устройств, обёрнутых в медную фольгу, — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК. — На месте взрыва был найден фрагмент электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения».

«Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооружённой миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадали 24 жилых дома и ранены трое гражданских... при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на неё нападают», — отметил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Кроме того, 23 февраля на пограничном пропускном пункте между ДНР и Украиной в селе Еленовка взорвался автомобиль с гражданскими лицами. В результате инцидента погибли два человека, ещё один находится в состоянии средней тяжести. В ДНР считают, что причиной стал подрыв «на взрывном устройстве, установленном украинскими диверсантами».

На страницу галереи

«Данная диверсия могла быть направлена против высокопоставленных персон из ОБСЕ, которые покинули республику тремя часами ранее этим же маршрутом, и только из-за технического сбоя делегации удалось пересечь границу невредимыми», — отметил начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«Связано с самой острой фазой предвыборной кампании»

Ситуация на востоке Украины действительно обострилась, однако вина за это лежит на Киеве, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. В беседе с RT он подчеркнул, что на такой шаг украинское руководство могло пойти ради повышения рейтинга действующего президента Петра Порошенко.

«Оно связано напрямую с наступившей самой острой фазой предвыборной кампании. Несколько дней мы слышим об обострении на границе противостояния ДНР и ЛНР и армии Украины. Они ищут любые возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию, что позволило бы резко набрать очки Петру Порошенко», — сказал он.

Согласно опросам Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», результаты которого были опубликованы агентством Интерфакс-Украина 22 февраля, в предвыборной гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский с 23,8%, а Порошенко занимает вторую позицию с рейтингом в 20,3%.

При этом сами выборы состоятся через месяц — в конце марта. Порошенко может пойти на ещё более значительную эскалацию конфликта, но уже в ходе второго тура, предположил политолог Иван Мезюхо.

«Скорее всего, Порошенко может пойти на обострение во время второго тура при условии, что он попадёт в этот второй тур. Очевидно, что ситуация в Донбассе будет и дальше использоваться украинскими политическими деятелями… Судя по заявлениям официальных лиц украинского государства, Киев не намерен исполнять Минские соглашения», — подчеркнул Мезюхо в разговоре с RT.

Так, 17 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Порошенко заявил, что Украине необходимо продолжать боевые действия, а иначе она «перестанет существовать».

«Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», — сказал он.

При этом в Москве неоднократно напоминали, что Россия не является стороной конфликта, указывая на несостоятельность доводов о «российской агрессии». Кроме того, в РФ указывали на нарушение Киевом минских договорённостей, в том числе на несоблюдение режима прекращения огня.

Прикрываясь «агрессией» России, Киев идёт на обострение обстановки перед выборами президента Украины.

«Смущает то, что всё это проводится поразительно лицемерно, инициатива за украинской стороной, но подаётся так, что Украина подвергается «очередной агрессии». Ситуация целиком завязана на продление полномочий Петра Порошенко на посту президента Украины», — резюмировал эксперт.