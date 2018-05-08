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Осторожно, злой сосед

08 мая 2018, 20:09  •  97 • Карикатуры

По сообщениям британских СМИ, Лондон намерен на ближайших международных встречах призвать мировое сообщество к выработке общей стратегии борьбы с "российской дезинформацией".

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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