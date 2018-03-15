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Осторожно, шенген закрывается: ЕС повысит стоимость въездных виз

15 марта 2018, 00:54  •  59 • В мире
Еврокомиссия объявила о повышении визового сбора для граждан третьих стран. Вскоре за шенгенскую визу придется платить уже не 60, а все 80 евро.
Еврокомиссия намерена изменить политику ЕС по выдачи въездных виз в так называемую шенгенскую зону. Цель реформы, заявляет член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам ЕС Димитрис Аврамопулос, адаптировать визовую политику к меняющимся международным условиям, прежде всего, к новым вызовам в сфере безопасности.
Визовый сбор для граждан третьих стран будет увеличен на треть. Если сейчас он составляет 60 евро, то по итогам реформ цена шенгенской визы поднимется до 80.
К счастью, у жителей нашей страны, намеревающихся посетить старую Европу, нет особых поводов для беспокойства. Ранее Россия заключила с ЕС отдельное соглашение, оговаривающее стоимость въездных виз для своих граждан в размере 35 евро. Потому задуманное Еврокомиссий повышение цен не коснется российских граждан.
По словам Аврамопулоса, законопослушным гражданам, планирующим поездки в шенген, также не о чем беспокоиться. Наоборот, отмечает он, после завершения реформы тем гражданам третьих стран, которые имеют хорошую визовую историю и часто ездят в европейские страны, будет предложено оформить многократную визу, действенную на протяжение от одного года до пяти лет.

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