Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
О Последнем Богатыре. И похоже действительно последнем
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в...
«Она была неприкасаемой»: в конгрессе США выявили нарушения в расследовании ФБР ...
Главная / В России

Осторожно, двери закрываются: в России могут появиться чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах

04 января 2018, 09:39  •  115 • В России
Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Госдуму с предложением ввести чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. В комитете по транспорту и строительству готовы рассмотреть инициативу. При этом, как отмечают эксперты, такая мера по аналогии с новыми нормами для авиакомпаний может быть принята в первую очередь в отношении железной дороги. RT разбирался, почему её сложно реализовать в сфере автобусных перевозок.
 
© Максим Блинов / РИА Новости
 

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым авиакомпании получают право составлять чёрные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолёта, и отказывать им в перевозке. 

За это право российские авиакомпании боролись несколько лет. Теперь пассажир, который получил административное наказание за соответствующее правонарушение и попал в чёрный список перевозчика, на один год лишается права пользоваться его услугами. В подобном реестре «Аэрофлота» уже числятся более 10 тыс. человек.

В ноябре на встрече с работниками ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская президент России не исключил введения аналогичных списков и на других видах транспорта.  

«Всё возможно. Но на железнодорожном транспорте это сложнее. Потому что, ведь сами знаете, есть много таких территорий, где другого вида транспорта просто нет», — отметил Путин.

Общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением ввести аналогичные чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. Письмо с соответствующим предложением (есть в распоряжении RT) общественники направили в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Авторы обращения отмечают, что хулиганы в автобусах и поездах приносят дискомфорт другим пассажирам и нередко угрожают их жизни и здоровью. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, которые поступают в организацию.

«Мы предлагаем вести чёрные списки пассажиров на железнодорожном и автобусном транспорте международного и междугороднего сообщения. То есть там, где для покупки билета необходим паспорт. Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута», — пояснил RT зампред организации Илья Зотов.

Впрочем, по мнению общественников, решение о создании чёрного списка должен принимать сам перевозчик. Кроме того, действие реестра следует ограничить по аналогии с нормой, уже введённой в авиации. Например, если нет альтернативного вида транспорта, на котором можно добраться до того или иного пункта назначения, перевозчик не вправе отказать пассажиру из чёрного списка.   

В Министерстве транспорта сообщили RT, что рассмотрят инициативу, если она поступит в ведомство.

  • © Михаил Воскресенский / РИА Новости

Законодатели отмечают, что после принятия законов о реестре нарушителей порядка на самолётах число случаев хулиганства снизилось. Поэтому, по их словам, стоит задуматься о введении аналогичных норм в поездах и автобусах дальнего следования. 

«Будем изучать инициативу. Скорее всего, её поддержат. Главное, мы должны эту идею трансформировать в адекватную нормативную базу, чтобы закон был исполним», — полагает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Аксенов: необходимо признать украинский нацизм преступным

При этом, как заявляет депутат, нарушения в автобусах труднее зафиксировать. 

«Людей на железнодорожном транспорте мы можем отслеживать с помощью полиции, связи с машинистом, с начальником поезда, с проводниками. К ним стекается вся информация, и мы можем оперативно реагировать. Теперь представьте себе количество автобусов. Хотя они тоже сейчас обеспечены различными системами контроля, на мой взгляд, вопрос будет решить сложнее. Но барьеры для дебоширов нужно установить в любом случае», — резюмировал парламентарий.

Председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин также указал, насколько сложно будет реализовать эту инициативу в сфере автобусных перевозок.  

«На поездах это можно сделать примерно так же, как и на воздушных судах, — там нет большой разницы. Но я с трудом себе представляю, как это сделать в системе междугородних автобусных маршрутов. Это повышение технологической нагрузки на перевозчиков, на автовокзалы. Грубо говоря, затраты на нужное оснащение лягут на билеты пассажиров», — отметил Блинкин.

Он добавил, что угроза большого штрафа и уголовного наказания помогает бороться с транспортным дебоширством на порядок эффективнее, чем потенциальное попадание в чёрный список. 

  • © Михаил Воскресенский / РИА Новости

В апреле президент России Владимир Путин одобрил закон об ужесточении ответственности для дебоширов на различных видах общественного транспорта, включая железнодорожный, морской, внутренний водный и воздушный.

Документ дополнил отдельным пунктом статью Уголовного кодекса России «Хулиганство».

При этом под хулиганством подразумевается грубое нарушение общественного порядка, «выражающее явное неуважение к обществу». Теперь за такие действия могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или лишить свободы на срок до пяти лет.

Этот же закон ввёл в УК новую статью за агрессивные и опасные действия, которые могут причинить урон. В их числе зацепинг, забрасывание поезда камнями и ослепление лазерной указкой пилотов самолёта. За такие преступления теперь предусмотрен штраф на сумму от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

115
Источник
Похожие новости
03 января 2018, 15:54
Украинские пограничники не пустили в Крым звезду русского шансона
02 января 2018, 17:09
Биометрия, анкеты, чипы – что еще придумает Киев для въезжающих на Незалежную россиян
03 января 2018, 19:09
Поклонская пожелала киевским радикалам отмечать в камерах день рождения Бандеры

01 января 2018, 19:54
«Надо просто работать как следует»: о чём говорил Путин в эфире юбилейной программы «Время»
04 января 2018, 14:39
Михаил Юрьев: Уже в феврале могут сменить 8 губернаторов. А затем - и отдельных персон в правительстве
02 января 2018, 13:54
Аксенов: необходимо признать украинский нацизм преступным
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
28 декабря 2017, 18:39
Как Россия уверенно побеждает санкции с точностью до наоборот
30 декабря 2017, 06:24
Исповедь стрелка из "Меньшевика". Выводы делайте сами
31 декабря 2017, 19:24
Путин подписал закон о праве правительства РФ ограничивать раскрытие информации
01 января 2018, 05:40
Долбаный абсурд поздравления Порошенко
29 декабря 2017, 07:39
Украинский танк «Булат» опасно недооценивают
02 января 2018, 01:12
Неправильный американец на их ТВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.