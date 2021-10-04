Осторожно - ваш "ми-ми-метр" может сломаться: Малышку-панду впервые показали публике

Посетители зоопарка Негара в Малайзии стали свидетелями необычайно милого зрелища: новорождённого детёныша гигантских панд Лян Лян и Син Сина впервые показали публике. Не можем отказать себе в удовольствии и делимся с вами чудесными и добрыми кадрами с озорной малышкой-пандой.

Этим летом гигантская панда Лян Лян и её спутник Син Син, живущие в зоопарке Негара в Куала-Лумпуре, в третий раз стали родителями. В первые месяцы заботливая мать никого не подпускала к малышу, но теперь для крохи настало время знакомиться с окружающим миром.

Работники зоопарка показывают кроху любопытным посетителям зоопарка.

Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress

Малышка явно любит "почесушки" и вообще очень жизнерадостна и открыта всему новому.

Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress

От этого кадра ваш личный "ми-ми-метр" точно может сломаться!

Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress

"Привет, люди!"

Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress

Интересно, что оба бамбуковых мишки, Лян Лян и Син Син, взяты Малайзией в аренду у Китая на 10 лет. Пара впервые принесла потомство уже в 2015 году, но того малыша пришлось отправить в Китай по соглашению Пекина с Куала-Лумпуром о детёнышах, рождённых в неволе. Второй медвежонок появился на свет в 2017 году и пока находится в Малайзии - ограничения по коронавирусу не позволяют вернуть его Китаю.

Считается, что гигантские панды практически не размножаются в неволе, так что три детёныша у одной пары - это редкий успех.