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Осторожно - ваш "ми-ми-метр" может сломаться: Малышку-панду впервые показали публике

04 октября 2021, 11:15  •  228 • В мире
Посетители зоопарка Негара в Малайзии стали свидетелями необычайно милого зрелища: новорождённого детёныша гигантских панд Лян Лян и Син Сина впервые показали публике. Не можем отказать себе в удовольствии и делимся с вами чудесными и добрыми кадрами с озорной малышкой-пандой.
Этим летом гигантская панда Лян Лян и её спутник Син Син, живущие в зоопарке Негара в Куала-Лумпуре, в третий раз стали родителями. В первые месяцы заботливая мать никого не подпускала к малышу, но теперь для крохи настало время знакомиться с окружающим миром.
Работники зоопарка показывают кроху любопытным посетителям зоопарка.
Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress
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Малышка явно любит "почесушки" и вообще очень жизнерадостна и открыта всему новому.
Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress
От этого кадра ваш личный "ми-ми-метр" точно может сломаться!
Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress
"Привет, люди!"
Фото: Chong Voon Chung/Globallookpress
Интересно, что оба бамбуковых мишки, Лян Лян и Син Син, взяты Малайзией в аренду у Китая на 10 лет. Пара впервые принесла потомство уже в 2015 году, но того малыша пришлось отправить в Китай по соглашению Пекина с Куала-Лумпуром о детёнышах, рождённых в неволе. Второй медвежонок появился на свет в 2017 году и пока находится в Малайзии - ограничения по коронавирусу не позволяют вернуть его Китаю.
Считается, что гигантские панды практически не размножаются в неволе, так что три детёныша у одной пары - это редкий успех.

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