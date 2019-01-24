Осторожней с комарами: Роспотребнадзор предупредил о смертельно опасной вспышке лихорадки Денге

Роспотребнадзор предупредил российских туристов, выезжающих в Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Бразилию и Бангладеш, о вспышке лихорадки Денге. Эксперты уточняют, что инфекция смертельно опасна, отмечая, что уже было несколько летальных случаев. Выезжающим в страны, где отмечается рост заболеваемости лихорадкой, стоит быть осторожней с комарами - именно через них передается инфекция.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что за последние 10-15 лет в разных странах мира наблюдается рост смертельно опасной лихорадки Денге. Эксперты предупредили российских туристов, выезжающих в Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Бразилию и Бангладеш, о вспышке заболевания.

При этом особо подчеркивается, что уже есть несколько жертв лихорадки.

"В Бангладеш с августа прошлого года регистрируется подъем заболеваемости лихорадкой Денге, в том числе с летальным исходом, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в городе Дакка и в прилегающих к нему районах - Маникгандж, Газипур, Тангаил, Мунжигандж".

При этом мер, которые предпринимают министерства здравоохранения тех стран, где выявлены вспышка лихорадки, явно недостаточно. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа инфицированных. И связывают это с сезонными особенностями климата.

Тем, кто рискнет отправиться сейчас в страны, где бушует лихорадка Денге, стоит быть осторожнее с комарами.

"Источниками инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti", - напоминают в Роспотребнадзоре.

Обычно комары-переносчики вируса любят селиться в емкостях - например, в глиняных сосудах, бетонных или металлических бочках и цистернах, использованных пластиковых контейнерах - там, где может скопиться вода.