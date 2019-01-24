|
Осторожней с комарами: Роспотребнадзор предупредил о смертельно опасной вспышке лихорадки Денге
24 января 2019, 09:24 • 132 • В мире
Роспотребнадзор предупредил российских туристов, выезжающих в Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Бразилию и Бангладеш, о вспышке лихорадки Денге. Эксперты уточняют, что инфекция смертельно опасна, отмечая, что уже было несколько летальных случаев. Выезжающим в страны, где отмечается рост заболеваемости лихорадкой, стоит быть осторожней с комарами - именно через них передается инфекция.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что за последние 10-15 лет в разных странах мира наблюдается рост смертельно опасной лихорадки Денге. Эксперты предупредили российских туристов, выезжающих в Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Бразилию и Бангладеш, о вспышке заболевания.
При этом особо подчеркивается, что уже есть несколько жертв лихорадки.
"В Бангладеш с августа прошлого года регистрируется подъем заболеваемости лихорадкой Денге, в том числе с летальным исходом, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в городе Дакка и в прилегающих к нему районах - Маникгандж, Газипур, Тангаил, Мунжигандж".
При этом мер, которые предпринимают министерства здравоохранения тех стран, где выявлены вспышка лихорадки, явно недостаточно. Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа инфицированных. И связывают это с сезонными особенностями климата.
Тем, кто рискнет отправиться сейчас в страны, где бушует лихорадка Денге, стоит быть осторожнее с комарами.
"Источниками инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti", - напоминают в Роспотребнадзоре.
Обычно комары-переносчики вируса любят селиться в емкостях - например, в глиняных сосудах, бетонных или металлических бочках и цистернах, использованных пластиковых контейнерах - там, где может скопиться вода.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
132
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2019, 13:54
|
20 января 2019, 02:09
|
18 января 2019, 17:24
|
22 января 2019, 20:54
|
17 января 2019, 13:39
|
17 января 2019, 15:09
|
23 января 2019, 13:54