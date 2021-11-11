«Остаются соперниками»: почему Пекин объявил о крайне важном историческом этапе в отношениях с Вашингтоном

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и США находятся на крайне важном историческом этапе. По его словам, обе страны «выиграют от сотрудничества и проиграют от противостояния». Он также отметил, что Пекин готов работать с Вашингтоном над «надлежащим урегулированием разногласий», чтобы вернуть отношения государств на «правильный путь здорового и стабильного развития» при условии взаимного уважения и обоюдовыгодного сотрудничества. По мнению экспертов, несмотря на риторику администрации Джо Байдена о пересмотре политики Дональда Трампа в отношении КНР, Белый дом продолжает агрессивный антикитайский курс. КНР же выступает за конструктивный диалог и прекращение деструктивной активности Штатов, отмечают аналитики.

Взаимоотношения Пекина и Вашингтона находятся на крайне важном историческом этапе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, китайская республика, а также Соединённые Штаты «выиграют от сотрудничества и проиграют от противостояния».

«Председатель КНР подчеркнул, что, следуя принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдовыгодного сотрудничества, Китай готов работать с США над активизацией контактов и взаимодействия по всем направлениям, совместным решением региональных и международных проблем и глобальных вызовов, а также надлежащим урегулированием разногласий с целью вернуть американо-китайские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития», — говорится в заявлении китайского посольства в США.

Си Цзиньпин также отметил, что связи между Соединёнными Штатами и КНР — одни из самых важных в современном мире. Как он подчеркнул, от того, смогут ли две страны поддерживать нормальные взаимоотношения, зависят фундаментальные интересы обоих государств и их народов, а также будущее всего мира.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Пекин выражает протест Вашингтону за раздувание пресловутой «китайской угрозы» и необоснованную критику наращивания ядерного потенциала. По его словам, подготовка Пентагоном на протяжении более 20 лет ежегодного «Доклада о развитии военного потенциала и разработке средств обеспечения безопасности Китая» представляет собой «ничем не прикрытое гегемонистское поведение».

«Здесь мы обязаны со всей серьёзностью предупредить США, что любые попытки вмешательства во внутреннюю политику Китая и оказания на него психологического давления разобьются о «Великую стальную стену» Народно-освободительной армии (Китая. — RT)», — говорится в официальном заявлении У Цянь, опубликованном на сайте Минобороны КНР.

Речь идёт о докладе, обнародованном Пентагоном на прошлой неделе. В нём говорится, что Китай давно рассматривает США как соперника и «характеризует свой взгляд на стратегическую конкуренцию с точки зрения соперничества между влиятельными государствами и столкновения противоположных систем».

«Амбиции и намерения КНР становятся всё более понятными. Пекин стремится изменить международный порядок таким образом, чтобы он больше соответствовал китайской авторитарной системе и национальным интересам», — утверждают авторы документа.

Торговый аспект

Стоит отметить, что Пентагон опубликовал доклад о Китае, а КНР выступила с рядом заявлений о США на фоне продолжающихся переговоров Вашингтона и Пекина относительно торговой сделки, которую заключал ещё 45-й глава Белого дома Дональд Трамп.

Напомним, в январе прошлого года Вашингтон и Пекин пришли к соглашению о так называемой первой фазе торговой сделки. Тогда китайская сторона обязалась в ближайшие два года закупить американских товаров на $200 млрд. США рассчитывали, что это в значительной степени снизит торговый дисбаланс между КНР и Соединёнными Штатами.

Однако через несколько месяцев, летом 2020 года, незадолго до осенних президентских выборов, Трамп сообщил журналистам, что его больше не интересует торговая сделка с Китаем. Позже, выступая в штате Аризона, он объявил, что по его распоряжению торговые переговоры с КНР были отложены. А после этого он и вовсе допустил «разъединение» американской и китайской экономик в случае его переизбрания на второй срок.

Дональд Трамп

Reuters

© Rachel Mummey/File

После прихода Байдена к власти в его администрации заявили, что он пересматривает решения Трампа, в том числе по торговле с Китаем.

Как уточнил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на прошлой неделе, американский торговый представитель Кэтрин Тай ведёт переговоры с китайским правительством относительно торговой сделки, заключённой ранее Трампом. Салливан сказал, что Вашингтон решает, «как лучше двигаться вперёд». Он отметил, что речь идёт «не только о тарифах», но и об общем подходе Соединённых Штатов к торговым отношениям с КНР.

Вместе с тем американские СМИ сообщают, что на следующей неделе Джо Байден и Си Цзиньпин планируют провести виртуальный саммит. То, что это взаимодействие должно состояться до конца года, подтверждали ранее и в Белом доме.

«Затормозить развитие КНР»

По мнению заведующего сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергея Луконина, Пекин считает, что связи Китая и США находятся на важном историческом этапе, поскольку, несмотря на заявления администрации Байдена о пересмотре политики Трампа в отношении КНР, торговая война, которую он начал, продолжается.

«Действующие власти США стремятся ещё больше разорвать экономические отношения с китайской республикой. Более того, Вашингтон и Пекин остаются соперниками и по многим другим направлениям», — отметил Луконин в беседе с RT.

Напомним, летом 2018 года Трамп и его команда в Белом доме начали торговое противостояние с Китаем, установив пошлины в 25% на импорт более 800 видов продукции из КНР объёмом $34 млрд в год. С приходом Байдена к власти новая администрация заявила, что не намерена в ближайшее время отменять пошлины на импорт из КНР. При этом в Вашингтоне признали, что эти ограничения могут негативно отразиться на американских компаниях и потребителях. Более того, США при Байдене предприняли ряд антикитайских мер, в частности, опубликовали перечень компаний республики, якобы угрожающих национальной безопасности.

Как отметил Луконин, Пекин заинтересован в том, чтобы это торговое противостояние, наконец, закончилось, поскольку экономики США и Китая тесно переплетены.

«Для дальнейшего развития КНР важно сотрудничать с американской стороной, и сейчас Пекин говорит, что готов идти на некоторые компромиссы. Однако в то же время он подчёркивает, что есть и аспекты, по которым Китай будет непреклонен. Они касаются политического строя республики, власти Коммунистической партии Китая, тайваньского вопроса и некоторых других направлений», — сказал аналитик.

В свою очередь, политолог Александр Асафов обратил внимание на то, что Вашингтон не прекращает и политического давления на Пекин.

«Американцы действуют политическими методами для достижения преимуществ в недобросовестной конкуренции. Политика Вашингтона в отношении КНР основана на желании получить для себя максимальную выгоду от любых контактов с республикой. И речь идёт не только о вытеснении Пекина из конкурентных рынков, понижении цен на сырьё. Для достижения своих целей американцы прибегают в том числе к методам дипломатического давления», — заявил эксперт.

По этой причине Китай намекает, что та точка, на которой сейчас находятся американо-китайские связи, ещё никогда не находилась так низко, отмечает Асафов.

«Действия Вашингтона в отношении компаний КНР, официального Пекина — это продвинутая стадия агрессии, попытка нарушить суверенитет республики», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Пекин выступает за конструктивный диалог и прекращение деструктивной активности США, заметил Асафов.

«Именно этот посыл хорошо виден в заявлении Си Цзиньпина. Он напоминает, что сотрудничать значительно лучше, чем воевать. КНР также предлагает Соединённым Штатам начать строить общее будущее, поскольку к этому располагают все экономические обстоятельства, но на основе равноправия, к чему американская сторона не привыкла», — сказал аналитик.

МИД КНР

AFP

© NICOLAS ASFOURI

Однако, как прогнозирует Луконин, никаких серьёзных экономических или политических послаблений в отношении Китая от США в ближайшее время не последует.

«Первая фаза торговой сделки не принесла успеха, на который изначально рассчитывали Соединённые Штаты. Это произошло в том числе из-за пандемии. Сейчас не стоит ожидать и какого-либо прогресса в переговорах о торговых отношениях США и КНР. В текущих условиях Пекин продолжает развиваться, а Вашингтон пытается понять, какими ещё способами можно тормозить Китай», — констатировал эксперт.

Впрочем, Луконин полагает, что предстоящий виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина даст понять международному сообществу, начнут ли Пекин и Вашингтон хоть немного двигаться навстречу друг другу или же конфронтация продолжится.

«На этих переговорах могут быть затронуты, в частности, вопросы экономического взаимодействия и стратегической стабильности», — сказал аналитик.

Однако, как резюмируют эксперты, пока кардинальных изменений в политике США по отношению к Китаю при Байдене не наблюдается.