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Остаются любимыми, но...: Королева лишила Гарри и Меган всех королевских привилегий
20 февраля 2021, 21:20 • 23 • В мире
Королеву Великобритании расстроило письмо принца Гарри и Меган Маркл - супруги подтвердили, что не передумали и окончательно отказываются от королевских титулов. В Букингемском дворце заявили, что разочарованы этим решением, но чета Сассексов всё равно остаются любимыми семьёй.
Принц Гарри и Меган Маркл уже совершенно точно не вернутся к королевским обязанностям, о чём они и уведомили королеву Елизавету II в официальном письме. Дело в том, что вскоре истекает своего рода годичный "испытательный срок", который королева дала своему внуку и его жене на принятие окончательного решения об отказе от королевских титулов.
Очевидно, королева надеялась, что блудного внука остудит непростая жизнь в США, но надежды не оправдались. Теперь все почётные военные звания, а также статус покровителей ряда организаций, ранее принадлежавшие герцогам Сассекским, придётся распределить между другими членами королевской семьи. Соответственно, всех королевских привилегий и финансирования Гарри и Меган также лишатся.
В заявлении Букингемского дворца, опубликованном по этому поводу, говорится: "Несмотря на то что все опечалены их решением, герцог и герцогиня по-прежнему остаются любимыми членами семьи".
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