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Остаются часы: В интервью Путина увидели "скрытый месседж" для Байдена
15 июня 2021, 13:50 • 99 • Политика
Эксперты продолжают обсуждать и изучать большое интервью Владимира Путина американскому телеканалу. Некоторые считают, что в ответах русского президента скрыт некий "месседж" для Байдена, до встречи с которым остаются считанные часы. Что же хотел сказать Путин?
Обе стороны - и Путин, и Байден - в преддверии завтрашней встречи в Женеве прочерчивают определённые "красные линии" и повышают ставки. В этом убеждён политолог Владимир Корнилов.
В беседе с Царьградом он высказал мнение о том, что в каждом последнем интервью обоих оппонентов "содержатся месседжи, прямые и скрытые, друг к другу".
Байден провёл пресс-конференцию, которая большей частью была посвящена именно вот этим самым сигналам Путину, уточнил Корнилов.
- продолжил эксперт.
Политолог напомнил, что до переговоров русского и американского лидеров остаются считанные часы, поэтому обе стороны пытаются сейчас активно использовать время и возможности для того, чтобы могли разговаривать друг с другом "с более прочных позиций".
На другой аспект интервью Путина обратил внимание политтехнолог Марат Баширов. В беседе с Царьградом он указал на то, то президент "абсолютно открыт в своих позициях по тем вопросам, которые обсуждались рабочими группами со стороны Соединённых Штатов и России". Это, по словам Баширова, крайне ценно, поскольку даёт понимание того, какая повестка точно будет обсуждаться в Женеве.
Путин в разговоре с американским журналистом смог разрушить немало мифов о России, которые используются западной пропагандой, подчеркнул наш собеседник: "Но при этом очень чётко обозначил позицию властей Российской Федерации и России как страны".
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