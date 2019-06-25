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«Остаюсь навсегда со своим народом»: глава Ингушетии объявил об уходе в отставку

25 июня 2019, 01:24  •  56 • В России
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросит президента России об отставке до окончания срока полномочий, которые истекают в 2023 году. Об этом руководитель региона заявил в телевизионном обращении. Он подчеркнул, что каждому необходимо сделать выбор между личными интересами и интересами республики. Выборы нового главы Ингушетии могут состояться в сентябре 2019 года.
 
РИА Новости © Саид Царнаев
 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о намерении досрочно уйти в отставку. Соответствующее заявление он сделал в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии.

«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров.

Своё решение глава Ингушетии объяснил разобщённостью и необходимостью личного выбора каждого между своими интересами и интересами республики.

«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчёркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами», — пояснил Евкуров.

Впервые он был назначен главой Ингушетии в октябре 2008 года в статусе исполняющего обязанности руководителя региона. В сентябре 2018 года депутаты Народного собрания республики избрали Евкурова на очередной срок. В соответствии с законом полномочия главы региона истекают в 2023 году.

Евкуров в своём выступлении отметил, что за годы его руководства проделана огромная работа, в частности в регионе удалось победить терроризм и добиться мира. Он также заявил, что с помощью федерального центра в Ингушетии строятся школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.

  • РИА Новости
  • © Михаил Мокрушин

«По многим показателям республика стала лидером среди регионов России. Буквально на днях у нас случилась ещё одна большая радость — родился полумиллионный житель нашей республики», — продолжил Евкуров.

Он пообещал гражданам республики, что будет «делать всё возможное для процветания России и родной Ингушетии», где бы ни находился.

«Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас», — заключил он.

В ЦИК заявили, что выборы нового главы региона могут состояться в день единого голосования — 8 сентября. Об этом ТАСС рассказала секретарь организации Майя Гришина. По её словам, такая ситуация возможна из-за выбора Евкуровым даты для подачи прошения об отставке.

«В 184-м федеральном законе сказано, что, если полномочия были прекращены не позднее 1 июля, голосование по избранию проходит в единый день голосования. То есть в данной ситуации всё подпадает под эту историю», — пояснила Гришина.

Герой России и генерал-майор

Юнус-Бек Евкуров родился в 1963 году в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР. Службу в вооружённых силах он начал в 1982 году.

За годы военной карьеры он служил на различных командных должностях в Воздушно-десантных войсках ВС РФ, принимал активное участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Кроме того, во время 2-й чеченской кампании участвовал в операции по освобождению из плена 12 российских военнослужащих. Имеет звание генерал-майора.

В 1999 году Евкуров находился в сербо-боснийском городе Углевик в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине, где командовал подразделением российских десантников. Под руководством Евкурова они заняли аэродром Слатина близ Приштины (Косово) и удерживали объект до прибытия основных сил российского контингента.

В 2000 году за мужество и героизм Юнус-Беку Евкурову указом президента присвоено звание Героя Российской Федерации.

  • Президент РФ Владимир Путин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров во время встречи
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

С 2004 года он был начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

В 2008 году по представлению президента России Дмитрия Медведева Евкурова сроком на пять лет наделили полномочиями главы республики.

В 2009 году на главу Ингушетии совершили покушение. В момент следования кортежа руководителя региона по одной из улиц Назрани смертник взорвал стоявший на обочине автомобиль. Охранник Евкурова погиб на месте, сам глава республики и его брат получили тяжёлые ранения.

В результате инцидента глава Ингушетии долгое время проходил лечение в Москве, и в это время регионом руководил председатель правительства республики Рашид Гайсанов. Позднее в том же году Медведев восстановил Евкурова на посту руководителя Ингушетии.

В 2013 году глава региона досрочно подал в отставку по собственному желанию, а затем вновь был избран руководителем региона. В 2018 году Евкуров был назначен на очередной, третий по счёту срок.

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