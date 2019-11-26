«Остаётся верен своей привычке»: почему Трамп предложил сделать главой ВМС США американского посла в Норвегии

На должность министра Военно-морских сил США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter. Ранее Трамп сообщил об отставке главы ВМС Ричарда Спенсера. По его словам, его «не порадовало», как военно-морской флот провёл суд над морским пехотинцем Эдвардом Галлахером, которого ранее обвинили в военных преступлениях в Ираке в 2017 году. По мнению экспертов, выдвижение Брейтуэйта свидетельствует о дефиците кандидатов на высшие должности даже среди военных. Кроме того, аналитики подчёркивают, что глава Белого дома «остаётся верен своей привычке» — увольнять и назначать, основываясь на собственных предпочтениях и симпатиях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Адмирал и действующий посол в Норвегии Кен Брейтуэйт будет выдвинут мной на должность министра ВМС. Человек больших достижений и успехов, уверен, Кен превосходно справится!» — сообщил американский лидер.

....honors that he has earned, including his Trident Pin. Admiral and now Ambassador to Norway Ken Braithwaite will be nominated by me to be the new Secretary of the Navy. A man of great achievement and success, I know Ken will do an outstanding job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2019 г.

Ранее глава Белого дома сообщил об отставке главы ВМС США Ричарда Спенсера. По словам Трампа, его «не порадовало», как военно-морской флот провёл суд над морским пехотинцем Эдвардом Галлахером, которого ранее обвинили в военных преступлениях в Ираке в 2017 году. До этого американский лидер в своём микроблоге призвал руководство Военно-морских сил США не исключать этого военного из рядов SEAL (Sea Air Land — спецназ ВМС США, проводящий разведывательные и диверсионные операции с моря).

«ВМС НЕ БУДЕТ лишать участника боевых действий и «морского котика» Эдди Галлахера его значка «Трезубца». Это дело с самого начала велось очень плохо. Возвращайтесь к работе!» — объявил в своём Twitter Трамп.

На это заявление американского лидера Спенсер ответил, что не выполняет его приказы из Twitter.

В Минобороны США, в свою очередь, подтвердили увольнение Cпенсера, добавив, что министр обороны Марк Эспер уволил его «по причине утраты доверия» из-за «отсутствия откровенности» относительно дела морского пехотинца.

«Министр обороны Марк Эспер попросил подать в отставку министра ВМС Ричарда Спенсера по причине утраты доверия в связи с отсутствием открытости по поводу обсуждения дела «морского котика» Эдди Галлахера с представителями американского правительства», — указывается в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана на сайте оборонного ведомства.

По словам Хоффмана, Эспер узнал, что ранее Спенсер в частном порядке «предлагал Белому дому — вопреки своей официальной позиции — восстановить Галлахера в звании и позволить ему уйти в отставку в статусе военнослужащего спецназа ВМС».

Бывший глава ВМС США Ричард Спенсер

© U.S. Navy/REUTERS

«Я глубоко обеспокоен поведением высокопоставленного чиновника Министерства обороны. К сожалению, в итоге я решил, что министр Спенсер больше не располагает моим доверием для продолжения своей работы. Я желаю Ричарду всего хорошего», — приводит слова Эспера пресс-служба Минобороны США.

За день до того, как Спенсера отправили в отставку, он заявил, что надеется на продолжение разбирательства против Галлахера. Об этом он сообщил журналистам во время проведения Международного форума по безопасности в Канаде.

Напомним, в середине ноября Спенсер также оказался в центре внимания СМИ, когда заявил в интервью Financial Times, что строительство боевых кораблей в США невозможно без поставок комплектующих из России и Китая.

«Нужна абсолютная подчинённость»

Аналитики подчёркивают, что глава Белого дома «остаётся верен своей привычке» увольнять и назначать, основываясь на собственных предпочтениях и симпатиях. При этом Трамп срабатывается только с теми людьми, которые ему «абсолютно лояльны», отмечает в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Главе Белого дома нужна абсолютная подчинённость и полное согласие с ним по ключевым проблемам во внутренней и внешней политике. Он отличается от всех предыдущих президентов тем, что рассматривает управление США как владение собственной транснациональной корпорацией. Трамп привык управлять бизнесом, делая ставку на семейственноcть, и перенёс этот способ управления в администрацию президента. Соответственно, любые разногласия и противоречия с Трампом приводят к увольнениям», — заявил аналитик.

По словам Блохина, действиям главы Белого дома уже не удивляются в администрации президента, поскольку больше половины её состава, пришедшего во время «правления» Трампа, «не прошли его испытания».

«Президент США постоянно меняет, тасует колоду — например, сменилось уже четыре советника по национальной безопасности. Не сработался нынешний президент и с Рексом Тиллерсоном, теперь, возможно, уйдёт госсекретарь США Майк Помпео», — пояснил эксперт.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов напомнил, в свою очередь, что деятельность Трампа с самого начала сопровождалась многочисленными отставками.

«Да и после избрания Трампа его администрация с трудом формировалась, а потом и вовсе стала разваливаться. Она была собрана из лиц второго и третьего эшелонов, поскольку многие отказывались работать с новоизбранным президентом», — сообщил аналитик в беседе с RT.

Белый дом

Reuters

© Larry Downing

Теперь, по мнению Гарбузова, сам Трамп проводит «чистку» неугодных ему лиц.

«Все, кого Трамп увольняет, так или иначе выражают своё несогласие с какими-то действиями администрации. В данном случае увольнение Спенсера объясняется тем, что Трамп не был доволен тем, как развивалась вся эта история с Эдвардом Галлахером», — заявил эксперт.

При этом Гарбузов подчёркивает, что Спенсер не обязан был исполнять «приказы» главы Белого дома, написанные в Twitter.

«Запись в соцсети — это не приказ для высшего офицера. Он должен исполнять приказы, которые зафиксированы документально. Особенность Трампа состоит в том, что он плохо знает внутреннюю кухню Вашингтона и министерств. Глава Белого дома ошибочно считает, что если он написал что-то в Twitter, то люди должны это выполнять», — пояснил аналитик.

Дефицит кадров

Как отмечают эксперты, выдвижение американским лидером Брейтуэйта в качестве кандидата на пост главы Военно-морских сил Соединённых Штатов свидетельствует о дефиците кадров у руководства страны.

Нынешний посол США в Норвегии и отставной контр-адмирал ВМС, 59-летний уроженец Мичигана, занимал свою должность с 8 февраля 2018 года. Тогда на этот пост он был также назначен главой Белого дома.

Будучи дипломатом, Брейтуэйт требовал от Норвегии выполнять предписания Трампа по увеличению оборонных расходов по НАТО. Тогда он заявлял, что скандинавское государство является ключевым членом альянса и в финансовом отношении способно выполнить обязательства перед альянсом.

Брейтуэйт окончил Военно-морскую академию США по специальности «политология», позже он получил степень магистра государственного управления в Пенсильванском университете. Кроме того, он имеет диплом Военно-морского колледжа США, а в 1986 году стал военно-морским лётчиком.

«В начале своей службы в 1986 году он выполнял вылеты для отслеживания советских подводных лодок в северной и западной части Тихоокеанского региона в составе 17-й патрульной эскадрильи, дислоцированной на авиабазе ВМС Барберс-Пойнт в штате Гавайи. После двух лет в военно-морской авиации Брейтуэйт стал специалистом по связям с общественностью и в 1990 году возглавил отдел по связям с общественностью военно-морской базы в Филадельфии», — сообщает американский телеканал Fox News.

Отмечается также, что в октябре 2001-го, вскоре после теракта 11 сентября, Брейтуэйт принял командование флотом ВМС, которому было поручено оказывать поддержку командующему объединённой оперативной группой в заливе Гуантанамо.

«Брейтуэйт несколько раз служил за границей в составе (мобилизованных. — RT) резервных сил Военно-морского флота. В 2003 году он служил в составе сил флота, участвовавшего в первом этапе американского вторжения в Ирак, оказывая операции поддержку с моря», — информирует Fox News.

Контр-адмирал Кеннет Брейтуэйт беседует с бывшим губернатором штата Массачусетс Девалом Патриком

© U.S. Navy

Кроме того, как отмечает телеканал, Брейтуэйт занимал также руководящие должности в американской нефтяной компании ARCO и крупнейшей американской некоммерческой организации в сфере здравоохранения Ascension Health.

По мнению Константина Блохина, замена Спенсера на американского посла в Норвегии объясняется тем, что страна, будучи ключевым игроком в НАТО, является страной, «предельно лояльной» США.

«Соединённые Штаты рассматривают Норвегию в качестве морской державы и делают там ставку на ВМС. Кроме того, Норвегию Вашингтон нередко называет противовесом России. И тот человек, который работает в посольстве этого государства, перенимает эту традицию. Однако главный вопрос состоит в том, сможет ли бывший посол США командовать уже не дипломатами, а военно-морским флотом», — констатировал эксперт.

Блохин полагает, что, несмотря на то что у Брейтуэйта есть «некоторое военно-морское прошлое», его всё же будет недостаточно для того, чтобы быть во главе американских ВМС.

«Основная черта администрации Трампа заключается в том, что ключевые посты в ней занимают в том числе и люди, не имеющие необходимой квалификации, а также представители элит, враждебно настроенные по отношению к Трампу», — пояснил аналитик.

Подобное мнение разделяет и Валерий Гарбузов.

«Подходит к концу первое президентство Трампа, который перебрал многих на разные должности. И то, что в Пентагон в военно-морские силы пригласили человека, который больше связан с дипломатией, свидетельствует о дефиците кандидатов на высшие должности даже среди военных», —заключил эксперт.