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«Остаётся только выживать»: к чему может привести рост тарифов ЖКХ на Украине

11 декабря 2018, 03:54  •  33 • Украина
Отопление в большинстве украинских городов подорожает в среднем на 19—20% с 1 января 2019 года. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. При этом ранее глава кабмина Владимир Гройсман заявлял, что тарифы на тепло вырастут не более чем на 16%. Повышение цен на услуги ЖКХ — одно из условий МВФ для предоставления кредита, получение которого, по мнению экспертов, должно стать очередной предвыборной «победой» Порошенко. Однако, как отмечают собеседники RT, такое решение кабмина приведёт к ещё большему обнищанию населения.
 
РИА Новости
 

С 1 января на Украине для населения значительно увеличится плата за отопление. Соответствующее решение 10 декабря приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Так, тариф для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой КП «Киевтеплоэнерго» увеличится на 22,7%, до 964,19 грн. ($34,5) за Гкал.

«Ошибся в расчётах»

Отопление подорожает не только для киевлян. К примеру, расценки коммунального предприятия «Винницагортеплоэнерго» с 1 января увеличатся на 20%, до 1272 грн. ($45,4) за Гкал, Николаевской ТЭЦ — на 21%, а Шосткинского предприятия «Харьковэнергоремонт» (Сумская обл.) — на рекордные 24%, до 1340 грн. ($47,9) за Гкал. В остальных регионах плата за тепло вырастет в среднем на 19—20%.

При этом рост тарифов оказался существенно выше, чем ранее обещали киевские власти.

«Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идёт о 70%, значит, кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого», — заявлял премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер» 9 ноября.

Как отметил источник RT в НКРЭКУ, глава украинского правительства явно «ошибся в расчётах».

«Комиссия согласовала только минимально необходимое повышение цен. Тариф вырос так сильно только потому, что кабмин под давлением МВФ согласился существенно повысить цены на газ для населения с 1 ноября — на 23,5%. За счёт каких ресурсов Гройсман предлагал компенсировать гражданам рост цен на газ? Никаких предложений от правительства не было», — отметил собеседник RT.

Повышение по требованию

Повышая тарифы ЖКХ, Киев пытается выполнить требование МВФ и затем согласовать с фондом новую программу кредитования.

18 декабря организация проведёт заседание по вопросу сотрудничества с Украиной по новой программе stand by в размере $3,9 млрд сроком на 14 месяцев. В свою очередь, в Национальном банке Украины рассчитывают, что размер первого транша по новой программе составит $1,5 млрд.

«НКРЭКУ фактически подчиняется Банковой, а президенту сейчас очень нужны новые победы, в том числе кредиты от МВФ, — выборы на носу. Тем более, что после роста тарифов прежде всего пострадает рейтинг премьера, а не главы государства. Тот факт, что население станет ещё беднее, вообще никого не волнует», — говорит источник RT в украинском правительстве.

В беседе с RT киевлянка Татьяна Пелюх рассказала, что платит за отопление своей двухкомнатной квартиры порядка 2,5 тыс. грн ($89) в месяц. «Для нашей семьи это очень много, и я не представляю, как мы сможем платить ещё больше», — констатирует собеседница RT.

По её словам, получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг они с мужем не смогли. Пять лет назад родители помогли молодой семье купить квартиру на окраине Киева, а в этом году молодые люди впервые в своей жизни смогли поехать на отдых в Египет по «горящей путёвке».

«На основании этого нам отказали в субсидии. Наши друзья столкнулись с такой же проблемой. Фактически остаётся только выживать», — говорит Пелюх.  

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Правила получения субсидий на оплату услуг ЖКХ на Украине постепенно ужесточаются с начала этого года. В конце апреля кабинет министров принял постановление №329, которое позволяет отказать в субсидии тем украинцам, которые владеют автомобилем не старше пяти лет или совершили в течение года единоразовую покупку на сумму свыше 50 тыс. гривен ($1,8 тыс.). Специальная правительственная комиссия вправе посетить жильё претендующего на льготы украинца и оценить обстановку. Наличие в доме дорогой техники также может послужить основанием для отказа в получении социальной помощи.

Кроме того, в середине октября Министерство финансов разработало и передало кабинету министров законопроект «О верификации и мониторинге государственных выплат». Если правительство и депутаты поддержат документ, то в стране появится новый орган. Его специалисты смогут собирать всю информацию о льготниках из государственных баз — от паспортных данных, месте проживания и состава семьи до движения средств по счетам и наличия движимого и недвижимого имущества. Причём инициировать проверку могут все желающие. Министерство социальной политики создало «горячую линию», с помощью которой можно сообщить о незаконном оформлении субсидий своими знакомыми или родственниками.

На пороге катастрофы

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«Иногда кажется, что власти испытывают терпение населения. Уровень жизни людей падает, остановить инфляцию не удаётся, и правительство соглашается повысить тарифы на коммунальные услуги. А потом удивляется, почему люди не могут платить. Да у населения просто нет денег», — говорит источник RT в партии «Батькивщина».

По данным Министерства социальной политики, субсидии в отопительный сезон оформило около 7 млн домохозяйств. Украина стремительно приближается к коммунальной катастрофе, говорит RT источник в партии «Самопомощь».

«Руководство страны настроено жёстко: не можешь платить — сиди без отопления, горячей воды и света. И как это действует, мы видели в этом году. Город Смела Черкасской области, жилые дома, школы, детские садики и больницы в Херсоне, Кривом Роге остались в начале отопительного сезона без горячей воды и отопления. Выборы президента и парламента в следующем году фактически спасли местных жителей — им всё-таки дали тепло. Но в следующем году такой лояльности к населению уже не будет», — говорит собеседник RT.

Более того, с 1 января на Украине вводится пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта норма прописана в законе о жилищно-коммунальных услугах, который был принят ещё осенью 2017 года. В документе указано, что за каждый день просрочки потребитель должен заплатить штраф в размере 0,01% от суммы платежа.

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  • Reuters

Заведующий кафедрой РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин провёл аналогию между настроениями украинцев и французов, которые также недовольны политикой властей и уже открыто об этом заявили.

«Повышение тарифов на жизненно необходимые услуги ЖКХ неминуемо приведёт к негативной реакции общества. Возможно, введение военного положения в половине регионов страны как раз и предполагало сдержать недовольство. Уже сейчас на Украине периодически проходят акции протеста и звучат мнения, что майдан стоял не для этого», — подытожил Кошкин.

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