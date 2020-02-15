«Остаётся очень дорогой»: Мишустин поручил принять меры по снижению выплат по ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Глава кабмина подчеркнул, что ипотека в России остаётся очень дорогой, и добавил, что поручение снизить ставки по ней до уровня менее 8% давал президент Владимир Путин. В качестве необходимых мер Мишустин назвал оптимизацию операционных затрат банков, уточнение правил кредитования застройщиков, а также повышение эффективности использования земли.

Правительство поручило первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину совместно с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина документе.

Соответствующие инициативы, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощённом порядке, должны быть предоставлены премьер-министру Михаилу Мишустину до 16 марта.

Также, согласно документу, Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром поручено представить предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства.

В свою очередь, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования.

Ранее в ходе заседания правительства Мишустин отметил, что процент по ипотеке в России всё ещё слишком высок.

«В целом ипотека остаётся очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки? Первое — необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку», — сказал он.

Как пояснил глава кабмина, для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования.

Помимо этого, Мишустин заявил о необходимости создавать дополнительный стимул для развития жилищного строительства, повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории. Следует также активней использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, добавил премьер.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Мишустин напомнил, что ипотека является комплексным продуктом, цена которого зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с RT отметил, что на сегодняшний день ставки по ипотеке снижаются, однако также наблюдается и замедление роста ипотечного кредитования. Это, по мнению эксперта, связано и с характером платежей, и, в целом, с достаточно высокой долговой нагрузкой граждан. Решением могло бы стать смягчение условий по первоначальному взносу.

«Могут быть такие предложения. Сделать первоначальный взнос более льготным для клиентов», — отметил он.

Другим решением вопроса, как отметил Масленников, могло бы быть снижение размера регулярного платежа, например, за счёт увеличения сроков кредитов на некоторое количество лет.

В свою очередь, экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько отметил, что снижение объёма ежемесячных выплат граждан — это основная задача.

«Самое очевидное — снижение ставки ЦБ. Но здесь надо понимать, что мы имеем дело с регулятором, который проводит, и это правильно, независимую политику. Второй вариант — снизить объём ипотечных выплат. Это можно сделать за счёт различных инструментов. Главная задача, на мой взгляд, — снизить объём помесячных выплат граждан», — заключил Гинько.

Он также отметил, что снижение стоимости ипотеки может помочь оживить рынок недвижимости.

«Нам нужно разогревать строительный рынок. Это одна из ведущих отраслей. В каждую квартиру, которую покупает человек, а в основном квартиры у нас покупаются в ипотеку, покупаются обои, мебель, техника, так производится ремонт. Соответственно, целый ряд отраслей работает, когда появляются квартиры. А если меньше объём продаж, меньше семей получают жильё... целый ряд компаний начинают сокращать свои рабочие места, потому что на их продукцию падает спрос. Может произойти всплеск безработицы», — пояснил он.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию озвучил ряд предложений, касающихся ипотечного кредитования. Так, семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета размером 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Путин также предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми.

Помимо этого, президент поручил правительству и Центробанку принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже, разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства, а также предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.