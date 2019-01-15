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«Остаётся неизвестной судьба одного человека»: спасатели обнаружили ещё двух погибших при взрыве газа в Шахтах
15 января 2019, 22:24 • 75 • В России
Сотрудники МЧС обнаружили тела третьего и четвёртого погибших в результате взрыва газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. Судьба ещё одного жителя дома неизвестна. Власти заявили, что выплаты материальной помощи погибшим и пострадавшим начнутся 16 января. Повреждённое здание уже частично подключено к отоплению. После обследования специалисты пришли к выводу, что его можно восстановить.
Девятиэтажный жилой дом №16 на улице Хабарова в городе Шахты, пострадавший из-за взрыва бытового газа РИА Новости © Следственный комитет РФ
Спасатели нашли тела ещё двух погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты 14 января. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до четырёх.
На данный момент остаётся невыясненной судьба ещё одного человека. Семеро были живыми извлечены из-под завалов. Пятерым из них была оказана амбулаторная помощь, ещё двое — отец и его двухлетняя дочь — были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Спустя время врачи заверили, что оба пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.
«Рядом с ребёнком находится бабушка. По результатам проведённых обследований медики считают состояние девочки удовлетворительным. Губернатор поручил сделать всё возможное, чтобы облегчить её состояние», — говорится в сообщении администрации области.
При этом одна из погибших — мать пострадавшей девочки. Власти поддержат семью погибшей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Ростовской области Ирина Черкасова.
«Во-первых, устанавливается круг родственников… Во-вторых, пока это всё будет восстановлено… и на период реабилитации… Конечно, им окажут помощь в жилищном вопросе. Бесконтрольно никто ничего не оставит», — цитирует её РИА Новости.
15 января ещё два жителя дома были госпитализированы в связи с ухудшением состояния.
«В пункте временного содержания в школе вчера были осмотрены все жители дома, туда доставленные. Кроме этого, среди доставленных оказалась родственница жильцов квартиры 68, которая вчера была госпитализирована в связи с ухудшением ее состояния, женщина уже пожилого возраста. Кроме этого, вчера нами по просьбе родственников в дом сестринского ухода был госпитализирован пациент по социальным показаниям, пациент-колясочник, который требует ухода», — сказала региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская.
При этом все 12 человек, включая того, чья судьба остаётся неизвестной, проживали в четырёх квартирах девятиэтажного дома. Именно они были практически разрушены в ходе взрыва бытового газа. Об этом рассказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«В зону взрыва попало четыре квартиры, в которых проживало 13 человек. Но буквально час назад поступила информация, что 14-летняя девочка не находилась в данный момент в своей квартире, об этом сообщили её родственники. Поэтому речь идёт о 12 людях», — сказал губернатор.
«Повреждены 16 квартир»
В меньшей степени пострадали ещё 12 квартир жилого дома.
«Повреждены 16 квартир, четыре из которых сильно разрушены», — цитирует представителя штаба РИА Новости.
Всего в здании, построенном в 1993 году, 72 квартиры. Когда проводилась эвакуация, из него вывели 140 человек, впоследствии к ним присоединились ещё 23 человека из примыкающей к повреждённому дому пятиэтажки. Власти выделили для них 115 мест в гостинице.
«Всем обратившимся будут предоставлены места. Всего в гостиницах зарезервировано 115 номеров. Предложены они всем пострадавшим», — отметили в пресс-службе губернатора.
Сам Голубев добавил, что за размещением в гостиницах обратились около 30 человек. При этом жителям, чьи квартиры будут признаны непригодными для дальнейшего проживания, власти обеспечат жильё за счёт бюджета.
«Для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства. Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключён вариант, что область выделит деньги, а люди самостоятельно подберут жильё», — сообщили местные власти.
Компенсация коснётся пострадавших — им намерены выплатить от 200 до 400 тыс. рублей. Семьям погибших выплатят 1 млн рублей. Ещё по 10 тыс. рублей будут выплачены пострадавшим в среду 16 января.
«Оформлены документы на 79 человек о выплате им материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, деньги им будут выплачены завтра, на третий день. Кроме этого, оформляются соответствующие документы на выплаты гражданам, которые получили вред здоровью», — сказал заместитель губернатора Вадим Артёмов.
Даже во время проведения спасательных работ сохранялась угроза дальнейшего обрушения дома, в связи с чем сотрудникам экстренных служб приходилось где-то разбирать, а где-то укреплять конструкции. Причём работы не останавливались даже на ночь.
Для обследования конструкций здания на предмет его устойчивости спасатели привезли комплекс «Стрела — П». По итогам анализа было принято решение, что повреждённый дом подлежит восстановлению. Один из подъездов здания был подключён к отоплению уже вечером 15 января.
«Только дали отопление, сейчас ходим, проверяем. Свет со вчерашнего вечера есть, есть холодная вода, горячую, я думаю, к вечеру дадим», — сказал ТАСС мастер управляющей компании «Жилсервис» Виктор Рудаков.
По факту взрыва в жилом доме Шахт Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Кроме того, власти объявили 16 января днём траура в городе.
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«Второе тяжёлое происшествие»
Напомним, 31 декабря в многоэтажном доме Магнитогорска Челябинской области произошёл взрыв газа, в результате которого погибли 39 человек.
Собственникам разрушенных квартир власти выплатят компенсации в размере 31,7 тыс. руб. за квадратный метр уничтоженного жилья. СК ведёт следствие в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в связи с авариями в Магнитогорске и Шахтах поручил своему заместителю Виталию Мутко проанализировать документацию и полномочия различных ведомств и организаций в сфере газификации.
«С учётом того, что это уже второе подобное тяжёлое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, и на обязанности управляющей компании в этой сфере», — сказал премьер-министр.
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