«Остаётся неизвестной судьба одного человека»: спасатели обнаружили ещё двух погибших при взрыве газа в Шахтах

Сотрудники МЧС обнаружили тела третьего и четвёртого погибших в результате взрыва газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. Судьба ещё одного жителя дома неизвестна. Власти заявили, что выплаты материальной помощи погибшим и пострадавшим начнутся 16 января. Повреждённое здание уже частично подключено к отоплению. После обследования специалисты пришли к выводу, что его можно восстановить.

Спасатели нашли тела ещё двух погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты 14 января. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко. Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до четырёх.

«Мы находимся в стадии поисково-спасательных работ, в настоящее время обнаружены тела ещё двух погибших, они проживали в квартире 68 — мужчина и женщина. В настоящее время остаётся неизвестной судьба ещё одного человека», — сказал он.

На данный момент остаётся невыясненной судьба ещё одного человека. Семеро были живыми извлечены из-под завалов. Пятерым из них была оказана амбулаторная помощь, ещё двое — отец и его двухлетняя дочь — были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Спустя время врачи заверили, что оба пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

«Рядом с ребёнком находится бабушка. По результатам проведённых обследований медики считают состояние девочки удовлетворительным. Губернатор поручил сделать всё возможное, чтобы облегчить её состояние», — говорится в сообщении администрации области.

При этом одна из погибших — мать пострадавшей девочки. Власти поддержат семью погибшей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Ростовской области Ирина Черкасова.

«Во-первых, устанавливается круг родственников… Во-вторых, пока это всё будет восстановлено… и на период реабилитации… Конечно, им окажут помощь в жилищном вопросе. Бесконтрольно никто ничего не оставит», — цитирует её РИА Новости.

15 января ещё два жителя дома были госпитализированы в связи с ухудшением состояния.

«В пункте временного содержания в школе вчера были осмотрены все жители дома, туда доставленные. Кроме этого, среди доставленных оказалась родственница жильцов квартиры 68, которая вчера была госпитализирована в связи с ухудшением ее состояния, женщина уже пожилого возраста. Кроме этого, вчера нами по просьбе родственников в дом сестринского ухода был госпитализирован пациент по социальным показаниям, пациент-колясочник, который требует ухода», — сказала региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская.

При этом все 12 человек, включая того, чья судьба остаётся неизвестной, проживали в четырёх квартирах девятиэтажного дома. Именно они были практически разрушены в ходе взрыва бытового газа. Об этом рассказал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В зону взрыва попало четыре квартиры, в которых проживало 13 человек. Но буквально час назад поступила информация, что 14-летняя девочка не находилась в данный момент в своей квартире, об этом сообщили её родственники. Поэтому речь идёт о 12 людях», — сказал губернатор.

«Повреждены 16 квартир»

В меньшей степени пострадали ещё 12 квартир жилого дома.

«Повреждены 16 квартир, четыре из которых сильно разрушены», — цитирует представителя штаба РИА Новости.

Всего в здании, построенном в 1993 году, 72 квартиры. Когда проводилась эвакуация, из него вывели 140 человек, впоследствии к ним присоединились ещё 23 человека из примыкающей к повреждённому дому пятиэтажки. Власти выделили для них 115 мест в гостинице.

«Всем обратившимся будут предоставлены места. Всего в гостиницах зарезервировано 115 номеров. Предложены они всем пострадавшим», — отметили в пресс-службе губернатора.

Сам Голубев добавил, что за размещением в гостиницах обратились около 30 человек. При этом жителям, чьи квартиры будут признаны непригодными для дальнейшего проживания, власти обеспечат жильё за счёт бюджета.

«Для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства. Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключён вариант, что область выделит деньги, а люди самостоятельно подберут жильё», — сообщили местные власти.

Компенсация коснётся пострадавших — им намерены выплатить от 200 до 400 тыс. рублей. Семьям погибших выплатят 1 млн рублей. Ещё по 10 тыс. рублей будут выплачены пострадавшим в среду 16 января.

«Оформлены документы на 79 человек о выплате им материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, деньги им будут выплачены завтра, на третий день. Кроме этого, оформляются соответствующие документы на выплаты гражданам, которые получили вред здоровью», — сказал заместитель губернатора Вадим Артёмов.

Даже во время проведения спасательных работ сохранялась угроза дальнейшего обрушения дома, в связи с чем сотрудникам экстренных служб приходилось где-то разбирать, а где-то укреплять конструкции. Причём работы не останавливались даже на ночь.

«Работы продолжались круглосуточно, нужно было укрепить здание и провести обрушение строительных конструкций. Задачи на сегодня — продолжать поиски, определить судьбу ещё трёх человек», — сказал Бутко после обнаружения тела второго погибшего утром 15 января.

Для обследования конструкций здания на предмет его устойчивости спасатели привезли комплекс «Стрела — П». По итогам анализа было принято решение, что повреждённый дом подлежит восстановлению. Один из подъездов здания был подключён к отоплению уже вечером 15 января.

«Только дали отопление, сейчас ходим, проверяем. Свет со вчерашнего вечера есть, есть холодная вода, горячую, я думаю, к вечеру дадим», — сказал ТАСС мастер управляющей компании «Жилсервис» Виктор Рудаков.

По факту взрыва в жилом доме Шахт Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Кроме того, власти объявили 16 января днём траура в городе.

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«Второе тяжёлое происшествие»

Напомним, 31 декабря в многоэтажном доме Магнитогорска Челябинской области произошёл взрыв газа, в результате которого погибли 39 человек.

Собственникам разрушенных квартир власти выплатят компенсации в размере 31,7 тыс. руб. за квадратный метр уничтоженного жилья. СК ведёт следствие в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в связи с авариями в Магнитогорске и Шахтах поручил своему заместителю Виталию Мутко проанализировать документацию и полномочия различных ведомств и организаций в сфере газификации.

«С учётом того, что это уже второе подобное тяжёлое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, и на обязанности управляющей компании в этой сфере», — сказал премьер-министр.