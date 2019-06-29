"Оставьте детей в покое": Путин рассказал, в чем не согласен с Элтоном Джоном

Владимир Путин дал в Осаке пресс-конференцию, на которой подвел итог своей работы на саммите Большой двадцатки, рассказал о проведенных двусторонних встречах и еще раз раскритиковал либеральную идею

С ТРАМПОМ БЫЛА ПРАГМАТИЧНАЯ ВСТРЕЧА

- Хорошая встреча, очень деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес. Разумеется, говорили о ситуации в различных регионах мира. В общем, это были полезные консультации

ПО ДЕЛУ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

- Эта тема поднималась с Трампом - я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке". Говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась. Мы объяснили, что там происходит, но решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой.

ДОГОВОР СНВ-3 БУДЕТ ОБСУЖДАТЬСЯ

- Что касается СНВ-3, то мы поручили министерствам иностранных дел, чтобы они начали по этому вопросу консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, пока рано говорить, но это мы тоже обсуждали.

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

- Да, будем работать, вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности как-то мы будем сначала проводить консультации вдвоем-втроем, потом соберёмся вчетвером. В принципе, да, а вот по конкретике должны договориться наши помощники и министерства иностранных дел.

ЭЛТОН ДЖОН ЗАБЛУЖДАЕТСЯ

Путин ответил на слова Элтона Джона об отношении к ЛГБТ-сообществу в России.

- Вы вспомнили Элтона Джона - я его очень уважаю, он гениальный музыкант. На самом деле он ездит к нам, мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается, я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества, абсолютно непредвзятое. У нас есть закон, за который нас все "шпыняют" - это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, потом решить, кто он такой, оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью - пять или шесть полов уже напридумали - трансформеры, транс... еще что-то там, я уже даже не понимаю, что это такое. Проблема в том, что эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству, надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными, ничего здесь такого я не сказал необычного. Надо уважать всех, это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения, а представители либеральной, так называемой, идеи, они в последнее время просто навязывают.

Журналистам не терпелось задать свой вопрос Владимиру Путину.Фото: REUTERS

ВСТРЕЧА С МЭЙ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО

- Нужна или не нужна была встреча с Мэй? Мне кажется, что нужна. Она уходит, да, но она сегодня действующий глава правительства, во-первых, а во-вторых, даже пускай маленький шаг в нужном направлении, он всегда даром не проходит. Все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убеждён просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве. Поэтому задача политиков, как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, но а лучше поддержать эти позитивные тенденции.

УДИВЛЕН ИНТЕРЕСОМ К ИНТЕРВЬЮ ПРО ЛИБЕРАЛЬНУЮ ИДЕЮ

- Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью, что это интервью - на самом деле я считал его таким обычным, проходным, рабочим, ничего такого нового я, как мне казалось, не сказал - вызвало такой интерес. Некоторые коллеги действительно обсуждали со мной темы, которые там подняты. Кто-то в целом поддержал, кто-то оппонировал и спорил.

РОССИЯ ВСЕГДА ОТВЕТИТ ЗЕРКАЛЬНО

- Действия России в отношении наших зарубежных партнеров всегда будут зеркальными - как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили!

ПРИЕДУТ ИЛИ НЕТ, НО МЫ ВСЕ РАВНО ДОСТОЙНО ОТМЕТИМ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

- Мы считают предстоящее 75-летие Победы важнейшим событием. Хотя бы потому, что, не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. Если мы придадим это забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов будет возрастать. Мы с уважением относимся ко всем союзникам и приглашаем их на празднование. Приедут или не приедут - это не наш вопрос. Наш вопрос - пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом. Поэтому мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет - это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае.