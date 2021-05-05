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Оставшийся в "бане" Трамп раскритиковал Facebook, Twitter и Google: "Абсолютный позор"
05 мая 2021, 21:30 • 42 • В мире
Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на три известных американских IT-бренда. По его словам, сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях является абсолютным позором.
Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором сохранение его блокировки в популярных соцсетях. По его словам, тройке IT-компаний следует заплатить политическую цену.
В распространённом в среду заявлении бывшего главы Белого дома говорится, что Facebook, Twitter и Google следует запретить вмешиваться в выборный процесс.
"Эти компании социальных сетей должны заплатить политическую цену", - жёстко отметил он.
По его словам, им "нельзя позволять разрушать и превращать в руины" процесс выборов.
Ранее в надзорном совете Facebook оставили в силе бан аккаунтов Дональда Трампа. Помимо страничек в Facebook и Instagram, у Трампа также заблокирован аккаунт на YouTube.
Отметим, что Трамп ранее запустил онлайн-платформу From the Desk of Donald J. Trump, на которой сторонники экс-лидера смогут просматривать сообщения бывшего президента, а также делиться ими в соцсетях.
В то время когда в США пытаются всячески "стереть" имя бывшего президента, а IT-корпорации полностью блокируют его в информационном плане, в России предложили совместно бороться с узурпацией интернет-монстров.
Так, основатель Царьграда Константин Малофеев предложил экс-президенту США объединить усилия для создания в интернете независимой платформы, на которой была бы возможна подлинная свобода слова, не стеснённая диктатом монополий. Ранее Малофеев в присутствии журналистов подписал своё письмо Дональду Трампу.
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