Оставшийся без власти Плахотнюк объявил о государственном перевороте

Посольства РФ, ЕС и США одновременно поддержали новый парламент Молдовы

На прошедшем 8 июня экстренном заседании парламента Молдовы были избраны спикер парламента – Зинаида Гречаный, премьер-министр – Майя Санду и Кабинет министров в полном составе.

«Диктатор пал. Начинается процесс очистки Республики Молдова. Сегодня политические силы с разными взглядами проголосовали за демонтаж олигархического режима. Это правительство означает восстановление правопорядка. Команда, которая берёт на себя эту задачу, имеет достаточно смелости, опыта и любви к стране. Режим разжигал ненависть и делил нас на категории, но мы граждане одной страны. Сегодня мы заканчиваем эту войну друг против друга», – сказала Майя Санду в своём выступлении с трибуны парламента.

Новый премьер-министр пообещала «освободить государство из плена и принять пакет антиолигархических законов, вывести страну из международной изоляции и восстановить экономику, создать условия для повышения качества жизни и провести реформы в области правосудия».

«Все сотрудники государственного сектора должны знать, что никто не будет угрожать им, если у них будут другие политические взгляды. У всех бизнесменов будут условия для честной работы, никто не будет отнимать их бизнес или шантажировать их. Я не знаю, как долго продлится мандат этого правительства, но я знаю, что в конце срока мы хотели бы сказать, что мы хорошо выполнили свой долг. У нас есть шанс на новый лист в истории нашей страны. Это чистый лист и мы напишем его вместе», – завершила свою речь Майя Санду.

Соратник Санду Андрей Нэстасе возглавил Министерство внутренних дел и уже в качестве министра МВД обратился к лидеру Демократической партии с призывом отказаться от власти: «Он узурпировал власть в государстве. То, что сделали сегодня депутаты, дало надежду всей стране. Пусть не смеет противиться исполнению народной воли. Я призываю мирно и цивилизованно передать власть, потому что Молдова ему не принадлежит. Пусть прикажет всем своим военизированным структурам, захватившим государство, уйти и оставить вход свободным для нового правительства».

А новое правительство Молдовы уже полностью сформировано и дало присягу.

Однако демократы не собираются «мирно и цивилизованно» отдать власть. На воскресенье уже анонсированы акции протеста по всей стране. Лидер ДПМ и «хозяин» Молдовы заявил, что Додон вместе с блоком ACUM «совершили государственный переворот».

«Они сознательно нарушили Конституцию и решения Конституционного суда. ДПМ не признаёт законность всего, что произошло сегодня в Парламенте. Начиная с сегодняшнего дня, у нас больше нет законного президента, поэтому граждане должны выбрать другого президента. Мы будем настаивать на досрочных выборах. Мы будем настаивать на том, чтобы они финансировались партиями, которые участвовали в выборах. В настоящее время власть не принадлежит ни одной из партий. У нас нет функционирующего парламента», – сделал заявление для прессы Влад Плахотнюк на брифинге 8 июня.

Между тем Конституционный суд Молдовы вынес третье решение за сутки.

«Признать неконституционным Указ Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова. Признать неконституционным Указ Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении правительства Республики Молдова. Это решение является окончательным, оно не может быть обжаловано, оно вступает в силу со дня его принятия и публикуется в Monitorul Oficial»,

– говорится в решении КС.

Кроме того, всем депутатам, которые находились 8 июня в парламенте, грозит уголовное преследование и аресты.

«Президент получил информацию о возбуждении уголовных дел на депутатов ПСРМ, они все могут быть арестованы за узурпацию власти», – сообщил депутат-социалист Богдан Цырдя журналистам.

Однако, по мнению администрации президента, КС превысил свои полномочия, поэтому «в ближайшие дни будет подано обращение в Европейский суд по правам человека с просьбой констатировать допущенное КС нарушение и принять соответствующие меры», об этом сообщил советник президента Молдовы Максим Лебединский.

Решения КС прокомментировал государственный секретарь Министерства юстиции Николай Ешану.

«Я искренне надеюсь, что официальная страница Конституционного суда была взломана, и мы не дожили до того, чтобы стать свидетелями, как Конституционный суд смотрит телевизор и объявляет неконституционными решения парламента, которые, насколько я понимаю, ещё не были составлены в письменной форме», – написал госсекретарь на своей странице в социальной сети Facebook.

А Посольство Российской Федерации в Молдове обратилось с призывом к политическим силам страны не допустить дестабилизации ситуации.

«Призываем все ответственные политические силы Республики Молдова не допустить дестабилизации ситуации в стране. Поддерживаем усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции и созданию правительства, способного обеспечить прочный гражданский мир и устойчивое развитие Молдовы в соответствии с общепринятыми демократическими нормами», – говорится в сообщении на странице Посольства РФ в социальной сети Facebook.

Также посольства РФ, ЕС и США одновременно выступили с заявлениями о признании решений, принятых депутатами ПСРМ и блока ACUM. В заявлениях также указывается, что депутаты имеют полное право на формирование новых органов власти.

Демократам остаётся только с достоинством отдать власть. Получится ли?