Оставляя страну без правительства, Санду рискует получить импичмент

«Всерьёз говорить об импичменте пока рано, однако формально угроза такая существует»

В Молдавии до сих пор нет премьер-министра, его обязанности исполняет министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой. Согласно закону, президент обязан предложить кандидатуру на пост главы правительства после консультаций с парламентскими фракциями. Однако консультации с фракциями состоялись 24 декабря прошлого года, а Майя Санду бездействует.

«Этот аспект прописан в Конституции – обязанность президента выдвигать кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями. Если глава государства не выдвигает претендента на пост руководителя Кабмина, то может применяться политическая или юридическая ответственность за нарушение Конституции и присяги»,

– прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

И. о. главы Минюста не понимает, почему президент тянет время. Если нужны дополнительные консультации с фракциями – их необходимо назначать, по его мнению, пора срочно предпринимать какие-то шаги в этом направлении.

«В противном случае мы констатируем попытку блокирования конституционных обязательств и затягивания выдвижения кандидата с целью обструкции права парламента высказаться по предложенному президентом претенденту»,

– отметил и. о. министра.

С ним согласен и политолог Ион Тэбырцэ, который подчёркивает – президент просто обязана действовать в соответствии с Конституцией, тем более, что Майя Санду так много говорила о планах построить правовое государство. Поэтому, считает политолог, точный срок для выдвижения кандидатуры главы правительства должен определить Конституционный суд.

«Думаю, что мы в скором времени можем увидеть новое обращение в КС, в котором депутаты попросят уточнить, в какой срок президент должен выдвинуть кандидата в премьеры. В противном случае сохраняется риск отстранения Майи Санду от должности»,

– уверен Тэбырцэ.

По мнению политолога Корнелиу Чури, всерьёз говорить об импичменте пока рано, однако формально угроза такая существует.

И хотя Конституция не определяет точный срок выдвижения кандидата, но «если в парламенте будет определённое единение всех политических сил, кроме партии президента, то законодательный орган может дать бой главе государства», отметил Чуря, не исключая и такого варианта развития событий в ближайшем будущем.

Между тем президент Молдавии Майя Санду уверяет – у неё есть прекрасная команда для формирования работоспособного правительства, есть и кандидатура для премьер-министра, но она не может всё это вынести на обсуждение парламента, так как заранее знает – её команда не получит парламентской поддержки.

«У меня есть команда, у меня есть люди, которые сформировали бы очень хорошее правительство, но проблема заключается в отсутствии поддержки в парламенте. Даже если бы приняли этот кабинет министров, ясно, что не будет большинства, поддерживающего инициативы этого правительства»,

– заявила Майя Санду в эфире телеканала РТР Молдова.

Кто входит в эту «хорошую команду» – осталось тайной.