Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко пригрозил боевым ответом на военные учения Вооруженных сил Украины в Азовском море, передает ФАН.

«Если силовики объявили учения в наших прибрежных водах, мы оставляем за собой право открыть огонь по водным целям в случае угрозы. Вперед, посмотрим на эти учения», — сказал военный.

Он добавил, что его подчиненные могут использовать при ведении боевых действий реактивные системы залпового огня «Чебурашка», передает РИА «Новости».

«К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, которого мы делаем. «Чебурашки» морского базирования у нас тоже есть», — заявил Захарченко.

Он также оценил вероятность возвращения тяжелого вооружения ДНР на линию разграничения в Донбассе. Захарченко напомнил, что его войска ранее ни разу не нарушали линию соприкосновения в Донбассе. Однако украинская армия уже вошла в зону безопасности: территории, где мирные жители могут жить спокойно, несмотря на вооруженный конфликт.

Глава ДНР отметил, что украинские силовики многочисленными провокациями постоянно нарушают основную часть минских соглашений.

«Украина дала уже много поводов вспомнить право на возврат техники, что мы имеем на данный момент полное право поступить так, как мы будем считать нужным. И как верховный главнокомандующий, я отдал приказ на уничтожение техники врага, которая даже теоретически может нанести урон мирному населению», — пояснил глава ДНР.

Он также прокомментировал заявление полномочного представителя ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина о том, что ополченцы могут вернуть тяжелое вооружение на линию фронта. Захарченко одобрил такое заявление.

«Пушилин наконец-то сказал Украине, что у нас есть такое право», — резюмировал Захарченко, добавив, что на Украине начинают осознавать, что без прямого диалога проблемы войны не решить.

В свою очередь, замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинское военное командование под прикрытием учений в Азовском море может произвести переброску к линии фронта военной техники, запрещенной минскими договоренностями.

Военный указал, что «под такими помпезными заявлениями украинских властей может скрываться попытка сосредоточить запрещенную минскими договоренностями военную технику на мариупольском направлении».

Днем ранее начальник пресс-центра Военно-морских сил ВСУ Олег Чалик рассказал, что украинская Госгидрография на три месяца перекрыла три участка Азовского моря. Участки будут перекрыты на все лето: с 1 июня до 1 сентября. Военный уточнил, что закрыты два участка вблизи Мариуполя, а также один — к востоку от Бердянска.

«Закрывает участок «Госгидрография» по заявке Вооруженных сил Украины — это такой порядок», — сказал он.

Представитель ВМС Украины подчеркнул, что участки закрывают из-за «мероприятий по боевой подготовке ВСУ». По его словам, такие меры не означают, что там нельзя будет купаться.

«Это значит, что перед непосредственным выполнением определенных элементов, например стрельб, создается соответствующая группа, которая проверяет район и закрывает его полностью, чтобы никого там не было», — отметил Чалик.

Неделей ранее бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко призвал украинскую сторону патрулировать побережье Азовского моря, чтобы противодействовать угрозе со стороны России.

По словам экс-военного, российская сторона проводит учения в Азовском море недалеко от украинского побережья, что является «провокацией» и «гибридной угрозой вторжения с моря». Для предотвращения кризиса, по его мнению, Киев должен ответить Москве.

«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — рассказал Кабаненко.

Кроме того, для недопущения «худших сценариев в прибрежных водах» адмирал считает нужным создавать мобильные группировки военно-морских сил.

В ответ на это вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов назвал претензии украинского военного некомпетентными, передает НСН.

«Этот адмирал, при всем уважении к нему, слабо разбирается в Азовском море.

Черноморский флот масштабных учений там никогда не проводил, потому что Азовское море испокон веков считалось внутренним морем Советского Союза, а сейчас дружественных стран. Проводить там ракетные, артиллерийские или торпедные стрельбы просто невозможно. Там можно только на катерах рыбу ловить. Его опасения беспочвенны. Я бы даже назвал их безграмотными. Смешно давать такие заявления. Это говорит о его некомпетентности», — рассказал вице-адмирал.