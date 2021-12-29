Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"

Оставленную американским командованием авианосную группу в Средиземноморье "ради Украины" объяснили русские пользователи сети. "Это большой посыл!", - иронизируют комментаторы.

Решением министра обороны США Ллойдом Остином авианосец "Гарри Трумэн" остаётся в Средиземном море на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Украины. Об этом сообщил представитель американских военных в комментарии РИА Новости.

По мнению пользователей русского сегмента сети, речь идёт о своеобразном спектакле для украинских властей. Практического смысла от этого "манёвра" в целом – нет.

"А какой в этом смысл? Расстояние от авианосца до Крыма - 1300 км, до Донбасса - 1500 км. Ни один палубный самолёт и ни одна ракета с этого самолёта не долетит. Кроме того, авианосец не пустят в Чёрное море, т.к. ему запрещено там плавать по конвенции Монтрё", - отмечает пользователь "Дмитрий В.".

"Оставили, ну и что? Если Украина развяжет очередной раз войну на востоке и получит заслуженно по сусалам что-то из этой группы рыпнется? Это больше посыл США Украине - верьте, мы с вами!", - добавляет "Andy Nov".