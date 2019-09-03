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«Оставим тему историкам»: в посольстве России прокомментировали слова Джонсона о Второй мировой войне

03 сентября 2019, 17:54  •  123 • В мире
Приравнивать советскую военную операцию в восточных районах Польши к гитлеровской агрессии неприемлемо. Так в посольстве России в Лондоне прокомментировали высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ранее глава британского правительства заявил, что Польша во время Второй мировой войны оказалась между «молотом фашизма» и «наковальней коммунизма». Дипломаты подчеркнули, что такая точка зрения не пользуется значительной популярностью в Соединённом Королевстве.
 
Советский и польский солдаты поднимают флаг над освобождённой Варшавой © РИА Новости; Simon Dawson/Reuters
 

Российское посольство в Лондоне прокомментировало заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Польша во время Второй мировой войны оказалась между «молотом фашизма» и «наковальней коммунизма».

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — сообщается на сайте посольства России.

В дипмиссии также предложили вспомнить о роли британской дипломатии, которая во Второй мировой войне «не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши».

При этом в российском посольстве напомнили, что большинство жителей Великобритании и России чтут память советско-британского союзничества.

«Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании», — добавили в дипмиссии.

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Ранее Джонсон опубликовал в Twitter видео, посвящённое 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Политик заявил, что в то время, как поляки защищали страну от нацистского нападения, «советские войска атаковали их с востока». 

«Странная война» Великобритании

Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв в беседе с RT отметил, что сама Великобритания вела «странную войну».

«Польша являлась союзницей Англии, но англичане вели «странную войну» — именно так это впоследствии стало называться в литературе. Несмотря на то что Англия и Франция обещали Польше защиту, они ничего толком не предприняли. Да, они объявили Германии войну, но никаких боевых подразделений на помощь союзной Польше не отправили», — сказал историк.

Он подчеркнул, что у СССР, в отличие от Великобритании, обязательств по защите Польши не было. В то же время советская армия поспешила на помощь полякам, заметил эксперт.

По мнению Трухачёва, высказывание Джонсона — это «попытка замолчать неблаговидную роль собственной страны».

Давние союзники

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта считает, что сейчас Великобритания пытается обратить внимание на дружбу с Польшей и принизить роль России в мировой истории.

«Британцы как часть Запада решили, что они победители в холодной войне и теперь имеют право переписывать историю и правила поведения в этом мире. Они решили, что надо выкинуть Россию из истории Второй мировой войны... России пытаются приписать вину в начале Второй мировой войны и даже Первой мировой войны — и вообще все грехи человечества свалить на нас», — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее руководство Польши отказалось приглашать Россию на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия польских властей оскорбляют память более чем 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В начале августа премьер-министры Британии и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили «дестабилизирующие действия России».

«Среди вопросов безопасности они обсудили напряжённую обстановку, сложившуюся в Персидском заливе, дестабилизирующие действия России, а также ту работу, которую две страны совместно делают в НАТО», — говорится в сообщении.

По мнению Юрия Почты, сейчас в Польше ориентируются скорее на Великобританию и США, нежели на руководство Евросоюза.

«Это стремление как-то получить исключительное место в мировой политике за счёт нахождения влиятельного сюзерена», — подчеркнул Почта.

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