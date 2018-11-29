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Оставили за бортом
29 ноября 2018, 14:39 • 197 • Карикатуры
Министерство финансов сообщило об успешном размещении номинированных в европейской валюте гособлигаций на сумму один миллиард евро, причем спрос превысил предложение. Эксперты считают это очередным важным шагом к дедолларизации российской экономики.
© Виталий Подвицкий
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