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Оставили за бортом

29 ноября 2018, 14:39  •  197 • Карикатуры

Министерство финансов сообщило об успешном размещении номинированных в европейской валюте гособлигаций на сумму один миллиард евро, причем спрос превысил предложение. Эксперты считают это очередным важным шагом к дедолларизации российской экономики.

© Виталий Подвицкий

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